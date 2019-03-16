Eşini Balkondan Aşağı İterek Öldüren Kocaya 30 Yıl Hapis

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm şehri Girne İlçesi'nde, tartışığı eşi Akile Nacisoy Akdoğan'ı mutfak balkonundan aşağıya atarak öldüren Yaşar Akdoğan 30 yıl hapse mahkum edildi. Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Adam öldürme ve darp' suçlamasıyla yargılanan Yaşar Akdoğan ile ilgili karar dün açıklandı.

Olay, 2016 Aralık ayında meydana geldi. Yaşar Akdoğan, eşi Akile Nacisoy Akdoğan ile 'kıskançlık nedeniyle' tartıştı. Zanlı Akdoğan, eşi Akdoğan ile tartışmasını mutfağa taşıdı. Yaşar Akdoğan, kendisini aldattığını iddia ettiği eşini evin 3'üncü katından aşağıya doğru itti. Akile Nacisoy Akdoğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Polise giden zanlı Akdoğan, ilk önce eşinin intihar ettiği yönünde bilgi verdi.

KIZI 'BABAM ANNEMİ ÖLDÜRDÜ' DEDİ

Polisin yaptığı soruşturma sonunda Akile Nacisoy Akdoğan'ın cinayete kurban gittiği belirlendi. Akdoğan çiftinin 11 yaşındaki kızları T.A., polise giderek annesinin babası tarafından öldürüldüğü yönünde ifade verdi. T.A. psikolog eşliğinde polise verdiği ifadesinde, "Annem, olayın yaşandığı sırada 'yeter yeter imdat' şeklinde arka balkonda bağırdı. Bağırmadan sonra birden sesi kesildi. Bu sırada babam da evden dışarı çıktı" dedi.

ÇOCUKLARINA ANNELERİNİ ÖLDÜRME DUYGUSU YAŞATTI

T.A.'nın ifadesi üzerine zanlı Akdoğan gözaltına alındı. 'Adam öldürme ve darp' suçlamasıyla Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Akdoğan ile ilgili karar da açıklandı. Kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun sanık hakkındaki ağırlaştırıcı faktörleri şöyle sıraladı;

"Sanığın cinayetten önce çocuklarının da olduğu bir ortamda eşine şiddet uygulaması. Sanığın henüz gelişim çağında olan iki çocuğunun bulunduğu bir ortamda bu cinayeti işleyip, çocukları üzerinde hayat boyu sürecek olumsuz etkiye neden olma. Eşini öldürerek, çocuklarına babalarının annelerini öldürdüğü duygusunu yaşatmak. Sanığın öldürmek kastı ile eşini balkon atması. Adaleti yanıltmak için delilerin yerini değiştirmesi."

Aksun, sanığın 30 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme salonunda bulunan Akile Nacisoy Akdoğan'ın ailesi de karar sonrasında, 'Hak yerini buldu' diye bağırdı. - Karahasan

Kaynak: DHA