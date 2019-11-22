22.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:45

Eşini, baldızını ve kayınpederini öldüren damada 20 yıl hapis cezası

2017 yılında eşinin ailesine katliam yapmıştı, cezası belli oldu

ANTALYA - Antalya'da eşini, baldızını ve kayınpederini öldürüp, kayınvalidesini ise ağır yaralayan iş adamı damada verilen 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile 20 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Olay, 2 Haziran 2017'de Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi 256 Sokak'taki sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki iş adamı Tacit Öz, 3 Haziran 2016 tarihinde Dilem Öz ile evlendi. Eşi ile birlikte çalışmaya başlayan Tacit Öz, kısa süre önce Dilem Öz ile tartıştı. Tartışmanın ardından eşi Dilem Öz'ü ailesinin yanına bıraktı. Eşi ile barışmaya çalışan Tacit Öz, olaydan 4 gün önce ulusal bir gazetenin ekinde evlilik fotoğraflarının da yer aldığı "Ne Olur Geri Dön" başlığıyla haber yaptırdı. Buna karşın eşinden olumlu cevap alamayan ve 2017'nin temmuz ayında boşanma davası görülecek olan Tacit Öz, eşi Dilem Öz ile barışmak için Hurma Mahallesi 256 Sokak'taki siteye gitti. Tacit Öz, sitenin bahçesinde yanındaki silahla eşi, baldızı, kayınpederi ve kayın validesinin üzerine 12-13 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği mühendis kayınpederi Mevlüt İçoğlu ve baldızı Demet Bilen İçoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Kayınvalidesi Aniye İçoğlu ile eşi Dilem Öz ağır yaralandı.

Kendisi de kayınpederinin tabancasından çıkan kurşunla yaralanan Tacit Öz, tedavi için gittiği hastanede, gözaltına alındı. Dilem İçoğlu Öz de olayın ertesi günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tedavisi tamamlanan Tacit Öz ise tutuklandı.

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, eşi Dilem İçoğlu Öz, kayınpederi Mevlüt İçoğlu'nu ve baldızı Demet İçoğlu Akkaya'yı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılan Tacit Öz, kayınvalidesi Aliye İçoğlu'nu da 'ağır yaralamak' suçundan önce ömür boyu hapse mahkum edildi. Mahkeme heyeti, daha sonra bu cezayı eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle 20 yıla indirdi.

Tacit Öz, ardından Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'ne itirazda bulundu. Ceza dairesi, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksik olmadığı, iptal bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna karar vererek, istinaf başvurusunu esastan reddetti.

Kaynak: İHA