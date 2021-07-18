EŞİNİ AYAKLARINDAN VURUP, İNTİHAR ETTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EŞİNİ AYAKLARINDAN VURUP, İNTİHAR ETTİ

EŞİNİ AYAKLARINDAN VURUP, İNTİHAR ETTİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS'te Ümit C. (32), tartıştığı eşi Şehriban C.'yi ruhsatsız tabancayla ayaklarından yaraladıktan sonra aynı silahla kendisini de başından vurup, yaşamına son verdi.

KİLİS'te Ümit C. (32), tartıştığı eşi Şehriban C.'yi ruhsatsız tabancayla ayaklarından yaraladıktan sonra aynı silahla kendisini de başından vurup, yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde, İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ümit C. ile eşi Şehriban C. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ümit C., ruhsatsız olduğu öğrenilen tabancayla eşine ateş açtı. Ayaklarından vurulan Şehriban C., yere yığılırken, Ümit C. de aynı tabancayı başına dayayarak, ateşledi. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şehriban C., ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık görevlileri, Ümit C.'nin ise yaşamını yitirdiğini belirledi. Ümit C.'nin cansız bedeni, eşinin tedaviye alındığı hastanenin morguna konuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

EŞİNİ AYAKLARINDAN VURUP, İNTİHAR ETTİ
EŞİNİ AYAKLARINDAN VURUP, İNTİHAR ETTİ
EŞİNİ AYAKLARINDAN VURUP, İNTİHAR ETTİ
EŞİNİ AYAKLARINDAN VURUP, İNTİHAR ETTİ
EŞİNİ AYAKLARINDAN VURUP, İNTİHAR ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Mustafa Şentop Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Hande Yener Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Balotelli Aytaç Kara Burak Elmas Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
EŞİNİ AYAKLARINDAN VURUP, İNTİHAR ETTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 10:51:16. #1.16#

title