EŞİNİ AYAKLARINDAN VURUP, İNTİHAR ETTİ

KİLİS'te Ümit C. (32), tartıştığı eşi Şehriban C.'yi ruhsatsız tabancayla ayaklarından yaraladıktan sonra aynı silahla kendisini de başından vurup, yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde, İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ümit C. ile eşi Şehriban C. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ümit C., ruhsatsız olduğu öğrenilen tabancayla eşine ateş açtı. Ayaklarından vurulan Şehriban C., yere yığılırken, Ümit C. de aynı tabancayı başına dayayarak, ateşledi. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şehriban C., ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık görevlileri, Ümit C.'nin ise yaşamını yitirdiğini belirledi. Ümit C.'nin cansız bedeni, eşinin tedaviye alındığı hastanenin morguna konuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı