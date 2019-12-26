Eşini av tüfeğiyle öldüren kocaya 20 yıl hapis cezası

26.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:08

Konya'da tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren tutuklu sanık 20 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Mesut Babayiğit, müştekiler ve taraf avukatları ile öldürülen Hanife Babayiğit'in yakınları katıldı.?

İddia makamı, esasa ilişkin mütalaasını tekrarlayarak, "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını istediği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık Babayiğit, son savunmasında, eşinin eğlence mekanında çalışmasından rahatsız olduğunu, bu konuda sık sık problem yaşadıklarını iddia etti.

Aralarında çıkan tartışma üzerine kendisini vurmak isterken kazara eşinin vurulduğunu öne süren Babayiğit, "Eşimi çok seviyordum. Böyle olmasını istemezdim. Öldürme kastım yoktu." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı Babayiğit'e "haksız tahrik indirimi" uygulayarak cezasını 20 yıla düşürdü.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Olay?

Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde 1 Kasım 2018'de Mesut Babayiğit, 2017'de evlendiği eşi Hanife Babayiğit'i araçla götürdüğü dağlık alanda av tüfeğiyle karnından vurmuştu.?

Ağır yaralanan kadını aracıyla Beyhekim Devlet Hastanesine bırakan zanlı kaçmış, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Hanife Babayiğit hayatını kaybetmişti.? Polis ekiplerince yakalanan zanlı hakkında "eşi kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: AA