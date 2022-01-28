Eşini av tüfeği ile vuran kocaya 20 yıl hapis istemi

İZMİR (İHA) - İzmir'de av tüfeğiyle yaraladığı karısının sol bacağının kesilmesine neden olan koca hakkında cumhuriyet savcısı, "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istedi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 21 Mayıs 2019'da gerçekleşen olayda Onur Akman, tartıştığı eşi Manolya Akman'ı av tüfeğiyle yaraladı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan kadının sol bacağı, diz kapağından kesildi. Tutuklanan Onur Akman hakkında, "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Onur Akman, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma salonunda, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sundu. Cumhuriyet savcısı olayın özetine yer verdiği mütalaasında, müştekinin sol diz altı bölgedeki ateşli silah yaralanmalarının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olmadığı, yaşamını tehlikeye sokan bir durum oluşturduğu, duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine neden olduğu ve mevcut kırıkların hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek nitelikte bulunduğuna dair dosyada rapor bulunduğunu bildirdi.

İddia makamı, sanığın resmi nikahlı karısına karşı ruhsatsız av tüfeği ile iki kez sol ayağına ateş edip doktor raporlarında belirtildiği gibi yaralamak suretiyle öldürmeye teşebbüs ettiğinin anlaşıldığını belirterek, sanığın "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Tutuklu sanık Onur Akman, "Adalete güveniyorum. Karar sizindir" dedi. Sanık avukatı da olayın kasten yaralama boyutunda olduğunu düşündüklerini belirterek mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunma için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa