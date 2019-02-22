Eşini Almaya Gittiği Evde Kayınvalidesini Vurdu

Kahramanmaraş'ta geçimsizlik nedeniyle baba evine giden eşini dönmesi için ikna etmek isteyen Y.Y., çıkan tartışmada kayınvalidesi Halime A.'yı av tüfeğiyle bacağından vurarak yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehit Evliya Mahallesi'nde meydan geldi. İddiaya göre, Y.Y., geçimsizlik nedeniyle bir süre önce baba evine dönen eşini almaya gitti. Burada çıkan tartışmada sinirlenen Y.Y., av tüfeğiyle kayınvalidesi Halime A.'ya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan Halime A., ambulansla Necip fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Y.Y. ise olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA