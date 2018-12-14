Eşini Almaya Gitti, Kayınpederi Tarafından Öldürüldü

Gaziantep'te tartıştığı karısını ve çocuklarını almak için kayınpederinin evine giden Eray Altunbaş, caddede tartıştığı kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Gazikent Mahallesi'nde yaşayan Eray Altunbaş, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında bir süre önce tartıştığı ve evden ayrılan karısı ile 2 çocuğunu almak için kayınpederi M.K.'nın evinin bulunduğu Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi Hafız Tevfik Caddesi'ne gitti. Evinden caddeye inen kayınpeder M.K. ile 31 yaşındaki Eray Altunbaş, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K. belindeki silahla ateş ederek, Eray Altunbaş'ı yaraladı.Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik tedbiri alırken, 112 sağlık ekipleri ise müdahale ettiği Eray Altunbaş'ın öldüğünü belirledi. Altunbaş'ın cenazesi polisin olay yeri incelemesinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenaze işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

"Yanına geliyorum Allah'ım" paylaşımı Eray Altunbaş'ın, ölümünden bir hafta önce ise "Ezan sesi çok güzel yanına geliyorum Allah'ım" yazan paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca Altunbaş'ın yaklaşık 5 ay önce çalıştığı beyaz eşya mağazasından ayrıldığı ve sonrasında çalışmadığı öğrenildi.