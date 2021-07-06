Son dakika... Eşini 9 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü; savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
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Son dakika... Eşini 9 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü; savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Son dakika... Eşini 9 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü; savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ESENYURT'ta iki sene önce boşanma aşamasında olduğu eşi Mehtap Çoban'ı (42) 9 yerinden bıçaklayarak öldüren Dursun Çoban (43), için ağırlaştırılmış müebbet istendi.

ESENYURT'ta iki sene önce boşanma aşamasında olduğu eşi Mehtap Çoban'ı (42) 9 yerinden bıçaklayarak öldüren Dursun Çoban (43), için ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Bakırköy 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Dursun Çoban SEGBİS ile katılırken avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Mehtap Çoban ile Dursun Çoban arasında geçimsizlik bulunduğunu, yaşanan geçimsizlik nedeniyle Mehtap Çoban'ın eşine boşanma davası açtığını ancak aynı evde yaşamaya devam ettiklerini anlattı. Mütalaada olay günü çift arasında tartışma çıktığı, çıkan tartışmada Dursun Çoban'ın mutfaktan aldığı bıçakla eşini öldürdüğü belirtildi. Yapılan otopsi sonucu maktulün vücudunda 9 adet delici kesici alet yaralanması bulunduğu bunlardan 2 tanesinin öldürücü nitelikte olduğu belirtilen mütalaada sanığın eşinin kendisini aldattığını ve delillerin telefonda bulunduğunu beyan ettiği ancak tüm incelemeye rağmen telefonun açılamadığı anlatıldı. Savcı mütalaasının devamında haksız tahrik koşullarının oluştuğuna dair dosyada somut delil bulunmadığını belirterek sanığın 'Eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"İNSANLIKTAN ÖZÜR DİLİYORUM"Mütalaaya karşı konuşan sanık Dursun Çoban ağlayarak şunları söyledi: "Çok pişmanım. Bütün insanlıktan özür diliyorum. Bütün kadınlardan özür diliyorum. Bu suçtan karşınızda olmaktan utanıyorum. Ben karımı seviyordum" dedi.

İDDİANAMEDENBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Dursun Çoban'ın 11 Nisan 2019 tarihinde Esenyurt Asayiş Böro Amirliği'ne başvurarak eşiyle tartıştığını ve onun ölmüş olabileceğini itiraf ettiği belirtildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Mehtap Çoban'ın cansız bedeniyle karşılaştıklarına da yer verildi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda Mehtap Çoban'ın bedeninde 9 adet bıçak yarası olduğu vurgulandı. İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı, Dursun Çoban'ın "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla, cezalandırılmasını talep etti. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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