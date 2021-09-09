Eşini 4 yerinden vurup dehşeti yaşatan gözü dönmüş koca adliyeye sevk edildi
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Eşini 4 yerinden vurup dehşeti yaşatan gözü dönmüş koca adliyeye sevk edildi

Eşini 4 yerinden vurup dehşeti yaşatan gözü dönmüş koca adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında 4 yerinden vurarak ağır yaralayan gözü dönmüş koca adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında 4 yerinden vurarak ağır yaralayan gözü dönmüş koca adliyeye sevk edildi.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Aşık Veysel Caddesi Hanedan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülay C. (41) isimli kadın yolda yürürken boşanma aşamasındaki eşi Yunus C. (52) ile karşılaştı. Bir müddet konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi ile Yunus C., eşini sokak ortasında darp ederek yanında getirdiği silahla ateş etmeye başladı. Vücuduna 4 mermi isabet etmesiyle yaralanan kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyup dışarıya çıkan vatandaşlar olaya müdahale etmek isteyince, gözü dönmüş koca silahı bu kez de yardıma gelen vatandaşlara doğrulttu. Yaralı kadının eşinin elinden silahı almasıyla birlikte hamle yapan vatandaşlar, Yunus C.'yi kıskıvrak yakaladı. Vatandaşlar durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gülay C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayın ardından gözaltına alınan gözü dönmüş koca, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Eşini 4 yerinden vurup dehşeti yaşatan gözü dönmüş koca adliyeye sevk edildi
Eşini 4 yerinden vurup dehşeti yaşatan gözü dönmüş koca adliyeye sevk edildi
Eşini 4 yerinden vurup dehşeti yaşatan gözü dönmüş koca adliyeye sevk edildi
Eşini 4 yerinden vurup dehşeti yaşatan gözü dönmüş koca adliyeye sevk edildi
Eşini 4 yerinden vurup dehşeti yaşatan gözü dönmüş koca adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Eşini 4 yerinden vurup dehşeti yaşatan gözü dönmüş koca adliyeye sevk edildi - Haberler
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