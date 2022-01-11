EŞİNİ 28 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN KOCANIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - Küçükçekmece'de 2020 yılında 5 senedir evli olduğu eşi Sıdıka Üner'i (35) 28 yerinden bıçaklayarak öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen Mehmet Üner'in (41) yargılanmasına devam edildi. Mahkemede Mehmet Üner'in kardeşi Turan Üner tanık olarak dinlendi. Tanık olarak dinlenen Turan Üner, "Ben kardeşimi telefonla arayıp yengemi başka bir erkekle gördüm gibi bir beyanda bulunmadım" dedi.

Bakırköy 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Mehmet Üner tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le bağlandı. Duruşmaya taraf avukatları hazır bulundu.

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İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame geçen yıl 23 Kasım'da eşi tarafından öldürülen Sıdıka Üner'in vücudunun farklı bölgelerinde 28 bıçak darbesi olduğuna yer verildi. Şüpheli Mehmet Üner'in çok sayıda bıçak darbesiyle eşini öldürdüğü anlaşıldığından "Eşi canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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