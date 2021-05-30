Eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren şahıs tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde karısını 25 bıçak darbesiyle öldüren şahıs tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde karısını 25 bıçak darbesiyle öldüren şahıs tutuklandı.

Olay, sabah saat 04.30 sıralarında Emirefendi Mahallesi Şehit Piyade Er Alahattin Koçak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce cezaevinden izinli çıkan Faruk Y. (36) ve eşi Kamile Y. (33) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Faruk Y., 2 çocuk annesi eşi Kamile Y.'yi bıçakladı. Sesleri duyan komşuları polise ve 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan koca ise polis ekiplerince Alpaslan Mahallesi Çiftlik Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü çıkışında "Eşinizi niçin öldürdünüz. Pişman mısınız" sorusuna soğukkanlılıkla "Öldü mü" cevabını verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürodaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde mahkemece tutuklanan katil zanlısı, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı