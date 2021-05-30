Eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
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Eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Haberler | Yerel

Eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi Samsun'un Bafra ilçesinde karısını 25 bıçak darbesiyle öldüren şahıs, adliyeye sevk edildi.

Eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde karısını 25 bıçak darbesiyle öldüren şahıs, adliyeye sevk edildi.

Olay, sabah saat 04.30 sıralarında Emirefendi Mahallesi Şehit Piyade Er Alahattin Koçak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce cezaevinden izinli çıkan Faruk Y. ve eşi Kamile Y. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Faruk Y., 2 çocuk annesi eşi Kamile Y.'yi bıçakladı. Sesleri duyan komşuları polise ve 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan koca ise polis ekiplerince Alpaslan Mahallesi Çiftlik Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Faruk Y., Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi.

Eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay

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