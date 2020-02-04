Eşini 21 kez bıçaklayan kocaya indirimsiz 17 yıl hapis

04.02.2020 12:47 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:47

ANTALYA'da eşi Ayşe Seyidoğlu'nu (52), 21 yerinden bıçaklayarak yaralayan Nizamettin Seyidoğlu (55), indirim uygulanmadan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan mahkemenin verebileceği en büyük cezayı verdiğini söyleyen Ayşe Seyidoğlu, "Adalet yerini buldu" dedi.

Olay, Muratpaşa ilçesinin Meydankavağı Mahallesi'nde geçen 13 Eylül günü meydana geldi. Muş'ta yaşayan Ayşe Seyidoğlu, 30 yıllık eşi Nizamettin Seyidoğlu'na boşanma davası açıp, en küçüğü 10, en büyüğü 16 yaşında olan 4 çocuğunu da yanına alıp Antalya'ya yerleşti.

Boşanma sürecinde, eşine karşı 21 Eylül gününe kadar uzaklaştırma kararı aldırdı.Ancak Nizamettin Seyidoğlu, izini kaybettirmek isteyen eşinin peşini bırakmadı. 12 Eylül günü İstanbul üzerinden Antalya'ya gelen, geceyi Ayşe Seyidoğlu'nun evinin yakınındaki parkta geçiren Seyidoğlu, sabah işe gitmek için servis bekleyen kadını sokak ortasında 21 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Ayşe Seyidoğlu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kaçan Nizamettin Seyidoğlu ise elini yıkadıktan sonra çalılık alana saklandı. Görgü tanıklarının anlatımları doğrultusunda polis, Nizamettin Seyidoğlu'nu saklandığı yerde yakaladı. Seyidoğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde çalışan Ayşe Seyidoğlu, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi.İNDİRİM UYGULANMADIAntalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Nizamettin Seyidoğlu ve Ayşe Seyidoğlu ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Nizamettin Seyidoğlu ağlayarak, "Cezaevinde geçirdiğim 5 ay bana 5 yıl, 10 yıl gibi geldi. Ben böyle bir şey olsun istemezdim. Eşimi, çocuklarımı çok seviyorum. Onlar için ölürüm" dedi.Mahkeme ise, Nizamettin Seyidoğlu'na önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı cezayı, 17 yıla düşürüldü. Mahkeme, cezada indirim uygulamadı.'ADALET YERİNİ BULDU'Duruşma sonunda avukatı Bekir Alim ile birlikte açıklama yapan Ayşe Seyidoğlu, mahkemenin öldürmeye teşebbüs aşamasında kalan bir suçtan dolayı sanığa verebileceği en büyük cezayı verdiğini söyledi. Ayşe Seyidoğlu, dava boyunca kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, "Dava olumlu geçti. Allahıma şükürler olsun. Mahkeme tam da beklediğim kararı verdi. Bu duruşmada da sanık yalanlarını sürdürdü. Ancak, hakim gerçeği gördü. Onlar da biliyor, kadınlar ölüyor. Beni de öldürmek istedi. Davayı farklı yönlere çekmeye çalıştı. Sonunda gerçek ortaya çıktı. Adalet yerini buldu" dedi.KADINLARIN HUKUK ZAFERİ

Dosyanın nihayet karara bağlandığını belirten avukat Bekir Alim de "Biz daha önce yüce Türk adaletine güvendiğimizi söylemiştik. Bu, Ayşe hanım nezdinde zulüm gören tüm kadınların kazandığı bir hukuk zaferidir. Kararda iyi hal indirimi uygulanmaması ve cezanın tam olarak verilmesi bize sevindirmiştir" diye konuştu.

Kaynak: DHA