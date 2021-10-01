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Eşini 16 yerinden bıçaklayan kocaya tahliye kararı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eşini 16 yerinden bıçaklayan kocaya tahliye kararı -Tahliye kararının ardından fenalık geçirdi Eskişehir'de boşanma aşamasındaki eşi Öznur Gülbaş'ı 16 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Harun Sazlar'a "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 17 yıl hapis cezası kararını bozan...

ESKİŞEHİR (İHA) - Eşini 16 yerinden bıçaklayan kocaya tahliye kararı

-Tahliye kararının ardından fenalık geçirdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de boşanma aşamasındaki eşi Öznur Gülbaş'ı 16 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Harun Sazlar'a "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 17 yıl hapis cezası kararını bozan istinaf mahkemesi, sanığın tahliyesine karar verdi.

Eskişehir'de boşanma aşamasındaki eşi Öznur Gülbaş 16 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Harun Sazlar, Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "eşi kasten öldürme" suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca sanık Sazlar, "tehdit" suçundan da 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sanığa iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulamadı. Mahkemenin gerekçeli kararının ardından dava, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'ne gönderildi.

İstinaf savcısı indirim istedi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nde görülen davada savcı, tutuklu sanık Harun Sazlar hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aldığı cezanın kaldırılması ve "eşi kasten ağır yaralama" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

İyi hal indirimi uygulandı

İstinaf mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, müşteki Öznur Gülbaş Eskişehir'den ve sanık Harun Sazlar tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Gerekçeli kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Harun Sazlar'a "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 17 yıl hapis cezasını kaldırılmasına hükmederek, "eşi kasten ağır yaralama" suçundan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayrıca sanık Sazlar, "tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İyi hal indirimi uygulayan mahkemeye heyeti, sanığın tahliyesine karar verdi.

Kararı Yargıtay'a taşıyacak

Karar duruşmasına Eskişehir Adliye'sinden SEGBİS yöntemiyle katılan Öznur Gülbaş, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından mahkeme çıkışında fenalık geçirdi. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen Öznur Gülbaş'ın kararı temyize götüreceği öğrenildi.

Eskişehir Kadın Meclisi üyeleri de mahkeme çıkışında adliye önünde toplandı. Verilen tahliye kararını protesto eden kadınlar, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

Olay

İstanbul'dan geçen yıl 31 Temmuz'da Eskişehir'e gelen Harun S, boşanma aşamasında olduğu eşi Öznur Sazlar'ı 16 yerinden bıçakladığı iddiasıyla yakalanmıştı. Harun S, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edilmiş, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.

Eşini 16 yerinden bıçaklayan kocaya tahliye kararı

Eşini 16 yerinden bıçaklayan kocaya tahliye kararı

Eşini 16 yerinden bıçaklayan kocaya tahliye kararı

Eşini 16 yerinden bıçaklayan kocaya tahliye kararı
İhlas Haber Ajansı / Abdullah Güçlü - Son Dakika Haberleri
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