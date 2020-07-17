Eşini 15 yerinden bıçaklayan sanık psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eşini 15 yerinden bıçaklayan sanık psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi

Eskişehir'de boşanma aşamasında olduğu eşi Öznur Sazlar'ı 15 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan sanık Harun S., görülen dava duruşmasında psikolojik rahatsızlığının olduğunu söyledi.

Eşini 15 yerinden bıçaklayan sanık psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi
17.07.2020 12:12 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:15

Eskişehir'de boşanma aşamasında olduğu eşi Öznur Sazlar'ı 15 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan sanık Harun S., görülen dava duruşmasında psikolojik rahatsızlığının olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde 7'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava, Adli Tıp Kurumu raporunda sanık Harun Sazlar'ın eşini hayati tehlikesi olacak şekilde yaralandığının tespit edilmesi üzerine görevsizlik kararı vererek dosyayı 4 Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etmişti. Yeniden düzenlenen iddianame Harun Sazlar hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla dava açıldı. Burada görülen davada, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile davaya katılan Harun Sazlar, psikolojik sorunları olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti, Harun Sazların psikolojik sorunlarının olup olmadığı yönünde araştırma yapılması gerektiğinde karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Mahkemenin ardından ise bazı kadın platformları üyeleri pankart açarak Öznur Sazlar'a destek verdi.

"YİNE ALIŞIK OLDUĞUMUZ BİR TABLO, 'AKIL HASTASIYDIM, EHLİYETİM YOKTU' ŞEKLİNDE BİR SAVUNMA YAPTI"

Mahkeme sonunda açıklamalarda bulunan Öznur Sazlar'ın avukatı Ceren Koçak, "Bir önceki celse sanık Korona virüsten dolayı dinlenememişti. Sanık bugün dinlendi. Yine alışık olduğumuz bir tablo, 'akıl hastasıydım, ehliyetim yoktu' şeklinde bir savunma yaptı. Kadının namusu söz konusu olarak beni aldattı şeklinde haksız tahrik ya da iyi hal indiriminden yararlanmaya çalıştı. Bu bizim alıştığımız bir durum. Biz savunmalarımızı yaptık hakim de zaten çelişkiyi fark etti. Asliye ceza dosyasın mevzu bahis olmayan konular gündeme getirildi çünkü bu şekilde olursa kişi iyi halden ya da haksız tahrikten yararlanacağını düşündü. Yargılamaya ve adalete güveniyoruz" dedi.

OLAY

Olay geçtiğimiz yıl 31 Temmuz'da Öznur Sazlar'ın ikametinde yaşandı. Öznur Sazlar, çocuğunu görmek için evine gelen boşanmak üzere olduğu eşi Harun Sazlar tarafından 15 yerinden bıçaklandı. Olay sonrasında 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın şikayetçi oldu. İlk duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan Harun Sazlar, yapılan başvuru ve şikayetlerin ardından tutuklandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

HDP, eşini hastanelik eden Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlattı Politika
HDP, eşini hastanelik eden Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlattı
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler Magazin
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 3. Sayfa
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz Güncel
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor Magazin
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Son dakika: Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı kıldıracak, cami içinde 500 kişi yer alacak Güncel
Son dakika: Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı kıldıracak, cami içinde 500 kişi yer alacak
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada mermiler havada uçuştu
Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada mermiler havada uçuştu
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Son Dakika: MİT, PKK'nın Suriye'de zorla tuttuğu Moldovalı kadın ve 4 çocuğunu kurtardı
Son Dakika: MİT, PKK'nın Suriye'de zorla tuttuğu Moldovalı kadın ve 4 çocuğunu kurtardı
İspanya'da koronavirüs taşıyan 100 bine yakın vizon itlaf edilecek
İspanya'da koronavirüs taşıyan 100 bine yakın vizon itlaf edilecek
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Gurbetçi Türk, Sırbistan sınırında ekmek arasında 100 bin sterlin yakalattı
Gurbetçi Türk, Sırbistan sınırında ekmek arasında 100 bin sterlin yakalattı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Sofiane Feghouli, alacakları için Galatasaray'a ihtarname gönderdi
Sofiane Feghouli, alacakları için Galatasaray'a ihtarname gönderdi
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Antalya'da bir işletmeci üzümün çekirdeğinden elde ettiği yağın litresini 640 liradan satıyor
Antalya'da bir işletmeci üzümün çekirdeğinden elde ettiği yağın litresini 640 liradan satıyor
13 yaşındaki çocuk pitbull'un saldırısına uğradı, ölümden zor kurtuldu
13 yaşındaki çocuk pitbull'un saldırısına uğradı, ölümden zor kurtuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Ömer Çelik Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cansu Tosun Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Adem Büyük Gökhan Gönül Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Tbmm Adana Köpek İngiltere
Şu an buradasınız: Eşini 15 yerinden bıçaklayan sanık psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 12:17:12. #1.15#
title