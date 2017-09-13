Eşini 12 Bıçak Darbesiyle Öldüren Genç Hakim Karşısında

Bursa'da aynı fabrikada birlikte çalıştığı eşi 18 yaşındaki D.G'yi kıskançlık yüzünden konuşmak için çağırdığı parkta 12 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen 19 yaşındaki M.A, pişman ve çok üzgün olduğunu söyledi.



Merkez Gürsu ilçesinde bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan M.A, aynı işyerinde tanıştığı D.G. ile anlaşarak kaçıp evlendi. Çift, yaşları küçük olduğu için evliliklerine izin vermeyen ailelerini nikah günü ikna edip düğünlerine çağırdı. İddiaya göre M.A, kıskançlık yüzünden sürekli tartıştığı eşini, ailesine karşı ilgisiz kalmakla suçlayıp dövdü.



M.A, geçen mart ayında, eşini, "Yemekte neden benim yanıma gelmedin de erkek arkadaşınla oturdun' diyerek dövdü. Buna sinirlenen genç kadın, "Daha fazla dayanamayacağım. En kısa zamanda boşanma davası açacağım" yazılı mektup bırakıp, aynı ilçede yaşayan annesinin evine gitti. Eve dönünce karısının bıraktığı mektubu gören M.A, kayınvalidesinin evine gitti. M.A, görüşmek için parka çağırdığı eşini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.



Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen M.A, Bursa 5.Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıktı. M.A, "Deniz eve dönme teklifime olumsuz cevap verdi. Bana, 'Seni sevmiyorum. Boşanmak istiyorum. Sen başkasıyla devam et. Ben de başkasıyla devam etmek istiyorum' dedi. Ben de cebimdeki bıçağı çıkarttım, bıçağı tuttu. 'Sen kalıbının adamı değilsin' deyince kendimi kaybettim, bıçağı elinden çekip rastgele salladım. Polise teslim oldum. Pişmanım, beraatimi istiyorum" dedi.



Mahkeme duruşmayı ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. - BURSA