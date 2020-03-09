Eşini 10 gün arayla döven kocaya 3 bin lira para cezası
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Kayseri, Suriye, Hac, Güncel

Eşini 10 gün arayla döven kocaya 3 bin lira para cezası

KAYSERİ'de, eşi Merve Z.'yi (35), 10 gün ara ile 2 kezdövdüğü iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu Ahmed El Hac C. (42), 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.

09.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:45
Eşini 10 gün arayla döven kocaya 3 bin lira para cezası

KAYSERİ'de, eşi Merve Z.'yi (35), 10 gün ara ile 2 kez

dövdüğü iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu Ahmed El Hac C. (42), 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.

5 çocuk babası Ahmed El Hac C., geçen yıl eylül ayında, eşi Merve Z.'yi, Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki evlerinde 10 gün arayla 2 kez dövdü. Yaşadığı şiddete dayanamayan kadının şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan El Hac C., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. El Hac C., hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldı.EŞİ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİKayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Ahmed El Hac C. ile şikayetçi eşi Merve Z. hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan Ahmed El Hac C., "Aramızda kavga oldu. Bir ya da iki kez itekledim, yere düştü. Küpesinden çekmedim, kendi takıldı. Kemerle de dövmedim, suçsuzum" dedi.Merve Z. ise şikayetinden vazgeçtiğini bildirerek, "Eşim beni dövmedi, sadece itekledi. Barıştık, şikayetçi değilim" diye konuştu.Mahkeme, Ahmed El Hac C.'yi, 'yaralama' suçundan 3 bin lira para cezasına çarptırıp, cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması çerçevesinde erteledi.

 


Kaynak: DHA

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