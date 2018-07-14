Kocasının Zorla Fuhuş Yaptırdığı Kadın, Çocuklarının Gözü Önünde Tecavüze Uğradı

Malatya'da eşine zorla fuhuş yaptıran koca, karısının şikayeti üzerine gözaltına alındı. Cinsel ilişkiye girmeye zorlanan genç kadın duruma tepki gösterince önce darp edildi sonrada 2 çocuğunun gözleri önünde tecavüze uğradı.

İMAM NİKAHLI EŞİNİ BAŞKASIYLA İLİŞKİYE ZORLADI

Olay Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. 23 yaşındaki 2 çocuk annesi Suriye uyruklu Rabarın Alı'yı gece saatlerinde telefonla arayan imam nikahlı eşi Yasser Alos Suriye uyruklu Ahmet Elhasan'ın evlerine geleceğini kendinin hazırlık yapmasını istedi.

ÇOCUKLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE TECAVÜZE UĞRADI

Gece geç saatlerde Rabarın Alı'nın ikamet ettiği eve gelen Ahmet Elhasan'ın, Rabarın Alı'yı ilişkiye girmeye zorladı, genç kadın duruma tepki gösterince önce darp edildi sonrada 2 çocuğunun gözleri önünde tecavüze uğradı.

ÇIĞLIKLARI DUYAN APARTMAN SAKİNLERİ POLİSE HABER VERDİ

Bu sırada eve gelen eşi Yasser Alos'a durumu anlatan Rabarın Alı eşi tarafından darp edildi. Kadının çığlıkları üzerine apartman yöneticisi durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Yasser Alos'u gözlatına alırken, Rabarın Alı'ya tecavüz ettikten sonra olay yerinden kaçan Elhasan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

"EŞİMİN BASKILARI YÜZÜNDEN PARA KARŞILIĞI FUHUŞ YAPTIM"

9 yıldır evli olan ve 3 yıl önce 2 çocuğu ile birlikte Malatya'ya gelerek yerleşen Rabarın Alı emniyetteki ilk ifadesinde eşi Yasser Alos'nun baskıları ve tehditleri sonucunda daha öncede para karşılığında bazı kişilerle ilişkiye girdiğini belirterek eşi hakkında şikayetçi oldu.

SURİYELİ KADINA TECAVÜZ EDEN ZANLI YAKALANDI

Rabarın Alı'ya tecavüz ettikten sonra olay yerinden kaçan Ahmet Elhasan'nın kısa sürede yakalandığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.