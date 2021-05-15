Eşine yardım etmek için lastikçiliğe başlayan İzmirli kadın, işinde aranan isim oldu
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Eşine yardım etmek için lastikçiliğe başlayan İzmirli kadın, işinde aranan isim oldu

Eşine yardım etmek için lastikçiliğe başlayan İzmirli kadın, işinde aranan isim oldu
Anadolu Ajansı / Metin Aydemir - Haberler | Kültür Sanat

İzmir'in Dikili ilçesinde eşiyle birlikte 12 yıldır oto lastik tamiri yapan Suna Canpolat, titizliği ve işine olan sevgisiyle ilçenin tanınan isimlerinden oldu.

İzmir'in Dikili ilçesinde eşiyle birlikte 12 yıldır oto lastik tamiri yapan Suna Canpolat, titizliği ve işine olan sevgisiyle ilçenin tanınan isimlerinden oldu.

Elazığ'da yaşayan Murat Canpolat, akrabalarının tavsiyesi üzerine ailesiyle Dikili'ye taşınarak 2008 yılında sanayi sitesinde oto lastik tamir atölyesi açtı.

Dükkanda birlikte çalıştığı oğlunun yurt dışına yerleşmesiyle yalnız kalan Murat Canpolat'ın yardımına eşi Suna Canpolat koştu.

Bir yandan ev işlerini yapan diğer yandan atölyede işleri öğrenen 47 yaşındaki Suna Canpolat, rot balans ayarlarından lastik tamirine kadar tüm işleri kadın eli titizliğiyle yapmaya başladı.

Sanayi sitesinde kadın çalışan olarak ismi kısa sürede yayılan Canpolat, özellikle kadın sürücülerin imdadına yetişti. Lastik tamiri için gelen birçok müşterisini artık aile olarak ağırlayan Canpolat çifti, ilçede de tanınan isimler arasına girdi.

Suna Canpolat, AA muhabirine, işini çok sevdiğini, emekli olana kadar sürdürmek istediğini belirtti.

Evdeki işlerini de yapmaya devam ettiğini aktaran Canpolat, "Ancak aklımın bir kenarında hep dükkan var. Örneğin 'çamaşır sereyim' diyorum, işimi yarım bırakıp dükkana geliyorum. Evdeki iş yine olur da dükkandaki iş ihmale gelmiyor. Müşterinin işinin çabuk bitmesi gerekiyor. Hemen dükkandaki işlere koşuyorum." diye konuştu

"Eşime soruyorlar 'Suna abla nerede?' diye"

Müşterileriyle de arasının iyi olduğunu dile getiren Canpolat, "Beni görmedikleri zaman eşime 'Suna abla nerede?' diye soruyorlar. İşimi sevdiğim için müşterilerle diyaloğum da çok iyi. Onlar da beni seviyorlar. Bundan eminim." ifadelerini kullandı.

Eşiyle birlikte çalışmaktan memnun olan Murat Canpolat ise atölyede başka çalışanların da olduğunu ancak eşi olmadığı zaman boşluğunu hissettiğini söyledi.

Eşinin titizliğine hayran olduğunu dile getiren Canpolat, "Ben biraz daha rahatım. O iş konusunda daha ciddidir. Müşterilerle iletişimi benden daha iyi. Bilhassa kadın müşteriler çok soruyor. 'Yenge nerede, bir yenge vardı biz onun için geldik' diyorlar. Birçok erkek müşterim de eşim burada diye eşini de getiriyor. Buradaki aile ortamı işleri olumlu etkiliyor" diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Aydemir

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