Eşine ve çocuğuna kurşun yağdırdı

Giresun'da alkollü olan koca, kucağında 2 yaşındaki çocuğu bulunan eşine silahla ateş etti.

Giresun'da alkollü olan koca, kucağında 2 yaşındaki çocuğu bulunan eşine silahla ateş etti. Anne ve çocuğu yaralandı.

Olay dün gece saatlerinde merkeze bağlı Gedikkaya Mahallesi Nihatbey Caddesine yaşandı. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öğrenilen H.C., eşi S.C.'ye silahla ateş etti. Mermiler kadına ve kucağındaki 2 yaşındaki çocuğuna isabet etti. Şüpheli koca gözaltına alınırken, durumları ağır olan anne ve çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı