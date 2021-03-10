Eşine sosyal medyadan mesaj attığını iddia ettikleri şahsı kaçırarak tehdit ettiler
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Eşine sosyal medyadan mesaj attığını iddia ettikleri şahsı kaçırarak tehdit ettiler

10.03.2021 18:10 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:38
Eşine sosyal medyadan mesaj attığını iddia ettikleri şahsı kaçırarak tehdit ettiler

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde K.G.'nin eşine sosyal medyadan mesaj attığını iddia ettikleri bir kişiyi otomobille götürdükleri ormanlık alanda tehdit eden ve bu anları cep telefonu ile kayıt altına alan 4 şahıs hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde K.G.'nin eşine sosyal medyadan mesaj attığını iddia ettikleri bir kişiyi otomobille götürdükleri ormanlık alanda tehdit eden ve bu anları cep telefonu ile kayıt altına alan 4 şahıs hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Tehdit anlarının bulunduğu görüntü de dava dosyasına eklendi.

Olay, 10 Kasım 2020 tarihinde Akyazı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, K.G. isimli şahıs U.Y. isimli şahsı arayarak görüşme talebinde bulundu. K.G.'nin talebini reddettiği ileri sürülen U.Y.'yi, K.G. ile beraberindeki İ.M., A.G. ve M.C.K. isimli 4 kişi birlikte evinin önünden araç ile kaçırdı. İlçede bulunan ormanlık alana götürülen U.Y., K.G.'nin eşine mesaj attığı iddiası ile tehdit edildi. U.Y.'nin tehdit edildiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olay sonrasında U.Y.'nin şikayeti sonrasında İ.M., K.G., A.G. ve M.C.K. isimli şahıslar hakkında hazırlanan iddianame tamamlanırken, kaydedilen tehdit görüntüleri de dosyaya eklendi.

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, U.Y.'nin araç içerisinde tehdit edildiği ve o esnada arabanın koltuğunda silahın yer aldığı anlar yansıdı. Olay ile alakalı hazırlanan iddianame Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken, 4 şüpheli ise; 'Birden fazla kişiyle silah zoruyla tehdit ve cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ile 'Birden fazla kişiyle birlikte gece vakti silahla yağma' suçlaması ile hakim karşısına çıkacak. - SAKARYA

Eşine sosyal medyadan mesaj attığını iddia ettikleri şahsı kaçırarak tehdit ettiler
Eşine sosyal medyadan mesaj attığını iddia ettikleri şahsı kaçırarak tehdit ettiler
Eşine sosyal medyadan mesaj attığını iddia ettikleri şahsı kaçırarak tehdit ettiler
Eşine sosyal medyadan mesaj attığını iddia ettikleri şahsı kaçırarak tehdit ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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