Eşine şiddet uygulayan restoran sahibine uzaklaştırma ve elektronik kelepçe - Haberler
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Eşine şiddet uygulayan restoran sahibine uzaklaştırma ve elektronik kelepçe

Eşine şiddet uygulayan restoran sahibine uzaklaştırma ve elektronik kelepçe
Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Haberler | Güncel

İZMİR Bornova'da yol kontrolü sırasında aracında uyuşturucu madde ve silah bulunması üzerine gözaltına alınıp, serbest bırakılan restoran sahibi Sadık Y., bu kez Ankara'da eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

ANKARA (DHA) - İZMİR Bornova'da yol kontrolü sırasında aracında uyuşturucu madde ve silah bulunması üzerine gözaltına alınıp, serbest bırakılan restoran sahibi Sadık Y., bu kez Ankara'da eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Sadık Y., nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, uzaklaştırma ve elektronik kelepçe ile takip kararı alındı.

Sadık Y., geçen yıl Ağustos ayında, İzmir'in Bornova ilçesindeki yol kontrolü sırasında, aracında uyuşturucu madde ve silah bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Sadık Y., polis merkezine götürülürken kelepçeli fotoğrafını 'Kim aldırdı lan bizi, yol gidiyoruz diye çete mi olduk?' notuyla paylaştı. Sadık Y., serbest kaldıktan sonra da polis memurunun ismini yazdığı elinin fotoğrafı ile tehdit içerikli mesajlar paylaştı.

Sadık Y., bu kez de Ankara'da eşinin, şiddet uyguladığı yönündeki şikayeti üzerine gözaltına alındı. Sadık Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sadık Y., savcılıkta verdiği ifadesinde eşi ile aralarında tartışma yaşandığını ancak şikayet edildiği gibi şiddet uygulamadığını öne sürdü. Savcılık, şikayetin devam etmesi nedeniyle Sadık Y.'yi 'basit yaralama' suçundun adli kontrol şartıyla serbest bırakılması için mahkemeye sevk etti. Savcılık ayrıca Sadık Y.'ye yönelik uzaklaştırma ve 2 ay süresince elektronik kelepçe takılması talebinde bulundu. Hakimlik, adli kontrol şartıyla serbest bıraktığı Sadık Y. hakkında uzaklaştırma uygulanması ve elektronik kelepçe takılarak takip edilmesi yönünde karar verdi.

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