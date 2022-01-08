Eşine şiddet uygulayan restoran sahibine uzaklaştırma ve elektronik kelepçe

ANKARA (DHA) - İZMİR Bornova'da yol kontrolü sırasında aracında uyuşturucu madde ve silah bulunması üzerine gözaltına alınıp, serbest bırakılan restoran sahibi Sadık Y., bu kez Ankara'da eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Sadık Y., nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, uzaklaştırma ve elektronik kelepçe ile takip kararı alındı.

Sadık Y., geçen yıl Ağustos ayında, İzmir'in Bornova ilçesindeki yol kontrolü sırasında, aracında uyuşturucu madde ve silah bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Sadık Y., polis merkezine götürülürken kelepçeli fotoğrafını 'Kim aldırdı lan bizi, yol gidiyoruz diye çete mi olduk?' notuyla paylaştı. Sadık Y., serbest kaldıktan sonra da polis memurunun ismini yazdığı elinin fotoğrafı ile tehdit içerikli mesajlar paylaştı.

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Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri

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