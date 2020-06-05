Eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı
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Eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

Gaziantep'te eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan koca tutuklandı.

05.06.2020 20:46 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:10

Gaziantep'te eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan koca tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, eşi T.A'nın şiddetine maruz kalan E.A, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

E.A. ifadesinde, eşi T.A. ile sorunları olduğunu, kavga etmeleri sonucunda yaralandığını ve daha önce aralarında bu tür şikayete konu herhangi bir olayın yaşanmadığını söyledi.

Şüpheli T.A. yakalanarak tutuklandı.

E.A, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle geçimsizlik yaşadığını ve 3 gün önce kocası tarafından ağır şiddete maruz kaldığını söyledi.

Darbedildiğini öne süren E.A. kocasının kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini savundu.

Eşinin kendisini yaraladıktan sonra evden uzaklaştığını ve komşularının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığını aktaran E.A, "Şiddet gören kadınları bu olaydan sonra daha çok iyi anladım. Hiçbir kadın şiddet görmesin. Adalet istiyoruz ve birileri bunlara 'dur' desin." ifadesini kullandı.

Eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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