Eşine şiddet uygulayan HDP'li Işık'ın dokunulmazlık dosyası Meclis'te
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Eşine şiddet uygulayan HDP'li Işık'ın dokunulmazlık dosyası Meclis'te

07.10.2020 10:22 | Son Güncelleme: 07.10.2020 10:38
Eşine şiddet uygulayan HDP'li Işık'ın dokunulmazlık dosyası Meclis'te

ARALARINDA öğretmen eşine şiddet uygulayan HDP Milletvekili Mensur Işık'ın da bulunduğu 26 milletvekiline ait 42 yeni dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ulaştı.

ARALARINDA öğretmen eşine şiddet uygulayan HDP Milletvekili Mensur Işık'ın da bulunduğu 26 milletvekiline ait 42 yeni dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ulaştı.

HDP'den 18 milletvekiline ait 31, CHP'den 6 milletvekiline ait 9, MHP'den 1 milletvekiline ait 1 ve AK Parti'den 1 milletvekiline ait 1 olmak üzere toplam 26 milletvekili hakkında 42 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'ye ulaştı. Milletvekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle Meclis'e gönderilen fezlekeler Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.

Dokunulmazlığının kaldırılması istenen milletvekilleri arasında öğretmen eşine şiddet uygulayan HDP'li Muş Milletvekili Mensur Işık da yer aldı. Şiddet olayının ortaya çıkması üzerine partisinden uzaklaştırma cezası alan Mensur Işık hakkında 3 ayrı dosya bulunuyor.DOKUNULMAZLIK DOSYASI BULUNAN VEKİLLERHDP'den Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in 4, Muş Milletvekili Mensur Işık'ın 3, Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un 1,  Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün 3, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un 2,  Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün 2, Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün 1, Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın 1,  Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in 2, Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın 1, İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın 2, Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in 1, Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın 1, Van Milletvekili Sezai Temelli'nin 3, Siirt Milletvekili Sıdık Taş'ın 1, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın 1, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in 1, Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'in 1, CHP'den Manisa Milletvekili Özgür Özel'in 2, İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in 1, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın 1, İzmir Milletvekili Atila Sertel'in 3, İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin 1, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın 1, MHP'den Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un 1, AK Parti'den Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın 1 dosyası bulunuyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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