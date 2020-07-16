Eşine şiddet uygulayan HDP'li Işık'a uzaklaştırma (2) - Yeniden
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Eşine şiddet uygulayan HDP'li Işık'a uzaklaştırma (2) - Yeniden

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, tartıştığı öğretmen eşine şiddet uyguladığı ve hastaneye gitmesine izin vermediği ileri sürüldü.

Eşine şiddet uygulayan HDP'li Işık'a uzaklaştırma (2) - Yeniden
16.07.2020 15:43 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:47
HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, tartıştığı öğretmen eşine şiddet uyguladığı ve hastaneye gitmesine izin vermediği ileri sürüldü. Sabaha karşı ağrıları artınca hastaneye götürdüğü eşinin doktordan yardım istemesiyle ortaya çıkan olayın ardından HDP'li Işık'a uzaklaştırma tedbiri uygulandı. Mensur Işık, daha önce kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin engellenmesi için Meclis'te araştırma önergesi vermişti.

Olay, Işık çiftinin Çankaya ilçesi Dikmen bölgesinde oturduğu evde meydana geldi. Bir süre önce Covid-19 teşhisi konulan 3 HDP'liden birisi olan Mensur Işık, öğretmen eşi Ebru Işık ile dün gece bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Mensur Işık, tartışma sırasında eşinin gözüne yumruk attı ve darbetti. Mensur Işık, şiddet uyguladığı eşinin hastaneye gitmesine izin vermedi ve kimseyle iletişim kurmaması için de cep telefonunu sakladı. HDP'li Işık, sabaha karşı ağrılarının artması üzerine ise eşini hastaneye götürmek zorunda kaldı. Mensur Işık, olayın ortaya çıkması riskine karşı yakındaki bir hastane yerine, evlerine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Etimesgut ilçesindeki özel hastaneye eşini götürdü. Burada Ebru Işık, kendisini muayene eden doktordan yardım isteyince durum polise bildirildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU, UZAKLAŞTIRMA VERİLDİEbru Işık, gelen polis ekiplerine verdiği ifadesinde, eşinin yaşadıkları tartışma sırasında gözüne yumruk atıp, kendisini darbettiğini, ısrarlarına rağmen de doktora götürmediğini, kimse ile iletişim kurmaması için telefonunu sakladığını ve evden ayrılmasına izin vermediğini ileri sürdü. Ebru Işık, eşinin kendisini sabaha kadar zorla evde tuttuğunu, sabah ağrısının artması üzerine doktora götürmeyi kabul ettiğini ve doktordan yardım istediğini belirterek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine HDP'li Mensur Işık'a uzaklaştırma tedbiri uygulandığı belirtildi.HDP'DEN AÇIKLAMAÖte yandan HDP Kadın Meclis'i, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili araştırma başlattıklarını duyurdu. HDP Kadın Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, bu sabah saatlerinde, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın eşi Ebru Işık'a şiddet uyguladığı haberlerinin medyaya yansıdığı hatırlatılarak, "Basına yansıyan kadına yönelik bu şiddetle ilgili kadının beyanını esas alarak gerekli araştırmayı başlattığımızı belirtmek isteriz. Kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadele, HDP Kadın Meclisi olarak varlık ve mücadele gerekçemizdir. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin karşısında duracağız ve bununla mücadele etmekte ısrarlı olacağımızı bir kez daha kadınlar başta olmak üzere tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Konuyla ilgili durumu araştırdığımızı ve gerekli mekanizmaları işleteceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.KADINA ŞİDDET ÖNERGESİ VERMİŞHDP'li Mensur Işık'ın, 10 ay önce TBMM'de kadın cinayetlerinin araştırılması için önerge verdiği de ortaya çıktı. Mensur Işık, araştırma önergesine ilişkin yaptığı konuşmada, "Kadınlara yönelik cinayetler katliam boyutuna ulaşmışken, bu konuda alınan önlemler ve yaptırımlar son derece yetersiz kalmakta ve kadına yönelik oluşabilecek şiddet ve cinayetlerin önünü açmaktadır. Bu kapsamda kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin engellenmesine dair araştırma yapılması ve şiddete maruz kalan kadınların hayatlarının iyileştirilmesi amacıyla bir Meclis Araştırması için araştırma önergemizi Meclis'e sunduk" ifadelerini kullandı.

 


- Ankara

Kaynak: DHA

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