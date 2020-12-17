Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen koca serbest bırakıldı
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Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen koca serbest bırakıldı

17.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:11
Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen koca serbest bırakıldı

BOŞANMA aşamasındaki karısına şiddet uyguladığı iddia edilen Ö.A., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BOŞANMA aşamasındaki karısına şiddet uyguladığı iddia edilen Ö.A., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Pazar günü çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan ihbarlarda, F.S.A'nın boşanma aşamasında olduğu ve kocası Ö.A. tarafından şiddete uğradığı yönünde ihbarlar yapıldı. Yapılan ihbarları değerlendiren polis ekipleri, eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Ö.A.'yı Ümraniye'deki evinde yakalayarak gözaltına alındı.

Gözaltına işlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edilen Ö.A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


- İstanbul
Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen koca serbest bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Değirmenci

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 14:11:34. #1.15#
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