Eşine şiddet uyguladığı için darp edilmek istenen adam, yine eşinin arkasına saklandı
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Eşine şiddet uyguladığı için darp edilmek istenen adam, yine eşinin arkasına saklandı

Eşine şiddet uyguladığı için darp edilmek istenen adam, yine eşinin arkasına saklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta sokak ortasında eşine şiddet uyguladığı iddia edilen bir kişiye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Esenyurt'ta sokak ortasında eşine şiddet uyguladığı iddia edilen bir kişiye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Şiddete maruz kalan kadın ise duruma müdahale ederek kocasını darp edilmekten kurtardı. Çocuklarıyla yoldan geçen bir kadın ise "Seni öldürse daha mı iyi" diyerek kocasını koruyan kadına tepki gösterdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre sokak ortasında eşine bağıran ve şiddet uygulamaya çalışan bir kişiye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Bir grup vatandaşın üstüne yürüdüğü ve darp etmek istediği adam çareyi eşinin arkasına saklanmakta buldu. Vatandaşların tepkisini yumuşatmaya çalışan kadın ise arkasına saklanan kocasını dayak yemekten kurtardı. Bu sırada çocuklarıyla olay yerinden geçen bir kadın ise, "Seni öldürse daha mı iyi" diyerek kocasını koruyan kadına tepki gösterdi. Bir süre sonra vatandaşların sakinleşmesiyle son bulan olayda, adam arkasına saklandığı eşi ile birlikte olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Eşine şiddet uyguladığı için darp edilmek istenen adam, yine eşinin arkasına saklandı - Haberler
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