Eşine Sevgililer Günü hediyesini atla getirdi
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Eşine Sevgililer Günü hediyesini atla getirdi

14.02.2021 08:50 | Son Güncelleme: 14.02.2021 08:55
Eşine Sevgililer Günü hediyesini atla getirdi

ERZURUM'un Oltu ilçesinde besicilik yapan Abdullah Başar (62), 43 yıllık eşi Ayfer Başar'ın (60) Sevgililer Günü'nü aldığı künye ve çiçeği atla getirerek, verip kutladı.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde besicilik yapan Abdullah Başar (62), 43 yıllık eşi Ayfer Başar'ın (60) Sevgililer Günü'nü aldığı künye ve çiçeği atla getirerek, verip kutladı.

Oltu'ya bağlı Şehitler Mahallesi'nde oturan 8 çocuk babası Abdullah Başar, sevgililer gününde eşi Ayfer Başar'a sürpriz yaptı. İlçe merkezinde çiçekçi ve kuyumcuya giden Başar, bir buket çiçek ve künye alıp, atı ile eve döndü. Büyükbaş hayvanlarını besledikleri ahırın önünde duran eşinin yanına giden Abdullah Başar, çiçeği eşi Ayfer Başar'a verip, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı. Atından inen Başar, cebinden çıkardığı künyeyi de eşinin koluna taktı. Çiçek ve künye sürpriziyle mutlu olan Ayfer Başar, hayat arkadaşına teşekkür etti. Ayfer Başar, "Sağ olsun var olsun, 43 senedir aynı mutluluğu yaşıyorum. Allah muradını versin, hiçbir zaman eksikliğini vermesin. Geçen yıl da ahırda inekleri sağarken çiçek getirmişti. Gençlere örnek olabilecek bir eşim var" diye konuştu.Eşini ilk günkü gibi sevdiğini söyleyen Abdullah Başar, "Evimiz ilçe merkezinde ama yaşantımızın büyük bir bölümünü hayvanların bulunduğu ahırın yanındaki evde geçiriyoruz. 43 senelik evliyiz. İyi günde kötü günde hep beraber olduk. Kolyeyi önceden almıştım. Sevgililer Günü nedeniyle ahıra 3,5 kilometre uzaklıktaki ilçeye atla gidip, bir buket de çiçek aldım. Çiçeksiz kutlama olmaz" dedi. 


Eşine Sevgililer Günü hediyesini atla getirdi
Eşine Sevgililer Günü hediyesini atla getirdi
Eşine Sevgililer Günü hediyesini atla getirdi
Eşine Sevgililer Günü hediyesini atla getirdi
Eşine Sevgililer Günü hediyesini atla getirdi
Eşine Sevgililer Günü hediyesini atla getirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat AYDIN

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