Eşine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla pusu kurduğu çiftçiyi tüfekle vurdu
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Eşine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla pusu kurduğu çiftçiyi tüfekle vurdu

Eşine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla pusu kurduğu çiftçiyi tüfekle vurdu
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde Halil Ç., tarlasında çalışan çiftçi Bülent S.'yi (40) av tüfeğiyle başından vurarak, ağır yaraladı.

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde Halil Ç., tarlasında çalışan çiftçi Bülent S.'yi (40) av tüfeğiyle başından vurarak, ağır yaraladı. Jandarma ekiplerince yakalanan Halil Ç., eşine sarkıntılık ettiği iddiasıyla Bülent S.'yi pusu kurarak, öldürdüğünü itiraf etti. 

Olay, dün öğle saatlerinde, ilçedeki tarlada meydana geldi. Gölbaşı Mahallesi'nde oturan çiftçi Bülent S., çalışmak için ailesiyle tarlaya gitti. Bülent S., aile üyelerinden uzak, traktörüyle çalışırken, kimliği belirsiz kişi tarafından av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesi sonucu sağlık durumu kritik olan Bülent S., ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜFEĞİ SAKLADIĞI YERİ JANDARMAYA GÖSTERDİ

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ise yapılan inceleme sonucu saldırganın, Halil Ç. olduğunu tespit etti. Bu sabah düzenlenen operasyonla evinde yakalanıp, gözaltına alınan Halil Ç., ilk ifadesinde, eşine sarkıntılık ettiğini ileri sürdüğü Bülent S.'yi pusu kurup, 2 el ateş ettiğini söyledi. Tüfeği sakladığı yeri ve olayı gerçekleştirdiği bölgeyi jandarmaya gösteren Halil Ç., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.


Eşine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla pusu kurduğu çiftçiyi tüfekle vurdu
Eşine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla pusu kurduğu çiftçiyi tüfekle vurdu
Eşine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla pusu kurduğu çiftçiyi tüfekle vurdu
Eşine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla pusu kurduğu çiftçiyi tüfekle vurdu
Eşine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla pusu kurduğu çiftçiyi tüfekle vurdu
Eşine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla pusu kurduğu çiftçiyi tüfekle vurdu
Eşine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla pusu kurduğu çiftçiyi tüfekle vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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