Eşine kızıp dereye atladı
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Eşine kızıp dereye atladı

ZONGULDAK'ta, eşiyle tartışan Afganistan uyruklu Fatima A.(20), dereye atladı.

07.02.2020 17:43 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:43
Eşine kızıp dereye atladı

'ta, eşiyle tartışan uyruklu Fatima A.(20), dereye atladı. Vatandaşlar tarafından dereden çıkarılan Fatima A., hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında yaşandı. Afganistan uyruklu Fatima A., adı öğrenilemeyen eşiyle tartışırken sinir krizi geçirmeye başladı. Bu sırada, limana akan dereye atladı. Çevredekiler tarafından dereden çıkartılan Fatima A., olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Fatime A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
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