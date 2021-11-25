Eşine kızdı, alt geçitten atladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eşine kızdı, alt geçitten atladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eşine kızdı, alt geçitten atladı Konya'da eşi evi terk edince intihar etmek için alt geçit üzerindeki korkuluk demirlerine çıkan bir kişi, ikna çalışmaları sırasında aşağı atladı.

KONYA (İHA) - Eşine kızdı, alt geçitten atladı

KONYA - Konya'da eşi evi terk edince intihar etmek için alt geçit üzerindeki korkuluk demirlerine çıkan bir kişi, ikna çalışmaları sırasında aşağı atladı. İtfaiye ekipleri tarafından açılan hava yastığına düşen şahıs, yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Sille Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Kerim Ö. bir süredir eşi F.Ö. ile sıkıntı yaşamaya başladı. Kerim Ö. eşinin evi terk etmesinin ardından ailevi problemlerinden dolayı Çevre Yolu Caddesi'nden kavşak üzerindeki Sille Kavşağı Alt Geçidi'ne gelerek korkuluk demirlerine çıkıp intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri alt geçit giriş ve çıkışını trafik akışına kapattı. Olay yerine gelen müzakereci polisler ise şahsı ikna etmeye çalıştı. Şahıs tüm müdahalelere rağmen ikna olmayarak korkuluk demirlerinden kendini sarkıtarak olay yerine gelen yakınlarına "Ettiğimi çekiyorum" diyerek bağırdı. Polis ekiplerinden eşinin olay yerine gelmesini istemesi üzerine Kerim Ö.'nün eşi olay yerine çağrıldı. Kerim Ö. bir süre sonra kendini korkuluk demirlerinden aşağıya bıraktı. Kerim Ö, itfaiye ekiplerinin alt geçide açtığı hava yastığına düşerken, olaydan yara almadan kurtuldu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünün ardından Kerim Ö. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılan cadde yeniden açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşine kızdı, alt geçitten atladı

Eşine kızdı, alt geçitten atladı

Eşine kızdı, alt geçitten atladı

Eşine kızdı, alt geçitten atladı

Sözde 'Cemiyet Mafyası' cezadan kaçamadı

Sözde 'Cemiyet Mafyası' cezadan kaçamadı

 Doğal gazı açarak bebeğiyle intihar ettiği ileri sürülen kadının erkek arkadaşı iddiaları yalanladı

Doğal gazı açarak bebeğiyle intihar ettiği ileri sürülen kadının erkek arkadaşı iddiaları yalanladı

 Ölmek isteyen genç yardıma gelen vatandaşın üzerine düşerek kurtuldu

Ölmek isteyen genç yardıma gelen vatandaşın üzerine düşerek kurtuldu

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title