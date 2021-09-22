Eşine intihar notu yazdırıp öldürmeye çalışan koca hakkında müebbet hapis istemi

MURATPAŞA (AA) - Antalya'da zorla intihar notu yazdırıp, boşanma protokolü imzalattığı eşini öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Muratpaşa ilçesindeki evinde 25 Haziran'da ağır yaralı olarak bulunan A.K'yi bıçaklayarak, boğmaya çalıştığı ve ilaç içirip öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen Soner K. hakkında "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, müşteki A.K'nin sabah işe gitmek için kapıyı açtığı sırada boşanma aşamasındaki eşi Soner K'nin kendisini bıçak ve silahla tehdit ederek eve soktuğu belirtildi.

Eşine zorla boşanma protokolü imzalatan ve daha sonra bıçakla göğsünden yaralayan sanığın, yarasına tampon yapmak isteyen kadına "Bırak kanayacak, gebereceksin" diyerek engel olduğu ifade edildi.

Sanığın daha sonra eline kalem tutuşturarak "ölümümden kendim sorumluyum" notunu yazdırıp imzalattığı A.K'nin başına poşet geçirip boğmaya çalıştığı ve 14 tansiyon ilacını zorla içirdiği kaydedildi.

İddianamede, suç delillerini yok etmeye çalışan sanığın evden ayrıldıktan saatler sonra kendine gelen kadının komşusunu arayarak yardım istediği anlatıldı.

Sanığın ellerinde ve kollarda sıyrıklar belirlendiği vurgulanan iddianamede, olay yerinde bulunan intihar notu kağıdının üzerinde de Soner K'nin parmak izinin tespit edildiği bildirildi.

İddianamede, sanığın "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Soner K. ise iddianamede yer alan ifadesinde, olay günü eve gittiğini ve eşinin kendi rızasıyla boşanma protokolünü imzaladığını öne sürdü.

Sanık, eşinin kendisine zarar vererek suçu üzerine attığını iddia etti.