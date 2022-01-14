Eşine doğum günü hediyesi olarak kiraladığı uçak düştü: 2 yaralı

Rusya'da bir kadının eşinin doğum gününü kutlamak için kiraladığı uçağın düşmesi sonucu kadının eşi ve pilot ağır şekilde yaralandı.

Rusya'nın Altay Bölgesi'ndeki Starobelokurikha köyü yakınlarında Aeroprakt A-22 tipi uçak düştü. Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri enkazın bulunduğu alana gelirken, ekipler uçağın içerisinden pilot Sergey Zuravlev'i ve yolcu Anton Nagorny'yi ağır yaralı olarak çıkararak, hastaneye sevk etti.

Kazada yaralanan Anton Nagorny'nin eşi kaza ile ilgili gazetecilere verdiği demeçte, uçağı kocasının 34'üncü yaş günü için hediye olarak kiraladığını belirterek, eşinin pilotla 20 dakikalık bir uçuş gerçekleştireceğini fakat kalkıştan hemen sonra uçağın düştüğünü aktardı. Nagorny'nin eşi, kocasının durumunun ağır olduğunu ifade ederek, kocasının bacaklarında ve kalçasında kırıklar olduğunu açıkladı.

Hastane tarafından yapılan açıklamada ise, pilot Zuravlev'in bilincinin kapalı olduğu ve vücudunda da kırıklar olduğu aktarıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, uçuş için resmi onayın alındığını belirterek, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

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