Eşine Destek İçin Başladı, 20 Yılı Geride Bıraktı

Eşine destek için başladı, 20 yılı geride bıraktı

Nezahat Usta demire şekil veriyor, kaynak ve boya yapıyor



ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan ev hanımı Nezahat Demirbaş, eşine yardım etme düşüncesiyle başladığı atölyede 20 yılı geride bıraktı. Eşi ile birlikte demiri yüksek ateşte döverek şekil veren Demirbaş, ev kadınlarına da umut oldu.

Devrek ilçesinde yaşayan dört kız çocuğu annesi 54 Nezahat Demirbaş, ferforje işi yapan eşine destek olmak için 20 yıldır atölyede eşiyle birlikte çalışıyor. İlk başlarda eşine yalnızca akşamları yardım etmeye başlayan Demirbaş, çocuklarının da büyümesi üzerine bütün gününü atölyede çalışarak geçiriyor. Atölyede demir kesen, süs baskı makinesini kullanan Nezahat Demirbaş, demir boyama işlerinin yanı sıra atölyenin yemeklerini de yapıyor.

"İşe gelmezsem huzursuz oluyorum"

Eşine destek olmak amacıyla başladığı ferforje işinde 20 yılı geride bıraktığını ve mesleğini gururla yaptığını anlatan Nezahat Demirbaş, "Eşim ferforje işi yapıyor bende eşime yardım etmek amacıyla destek olmak amacıyla başladım. 20 yıldır bu işi yapıyorum. İlk zamanlar sadece akşamları geliyordum bu makinalarda çalışıyordum. Sonra ben alıştım. Gündüzde gelmeye başladım. Çocuklar büyümeye başlayınca gündüzde gelmeye başladım. Şimdi işe gelmezsem huzursuz oluyorum. Her türlü işi bütün makinalarda yapmaya çalışıyorum. Demir çekme, kesim makinası, demir çekme makinası, süs basım makinası ve boyama gibi işler yapıyorum. Her türlü işi yapmaya çalışıyorum. Yemeklerini ve çaylarını veriyorum. Burada aile gibiyiz onlar benim evlatlarım oldu" diye konuştu.

"İş yerinde kendimi zinde hissediyorum"

Kendisine destek veren eşi 57 yaşındaki Hasan Demirbaş ile birlikte atölyede çalıştıklarını hatırlatan Nezahat Demirbaş, ev kadınlarına da şu çağrıyı yaptı:

"Eşime çok teşekkür ediyorum bana çok destek verdi. Yardım amaçlı başladım ama kendimi işin içinde buldum. Eşim sayesinde ayaklarımın üzerinde durmayı öğrendim. Ev hanımıydım, yemeklerini ve çaylarını veriyordum çocuklarda büyüyünce eşimle beraber yürütmeye başladım. Ben 20 yıldır buradayım. Eşim işleri bana devredince sorumluluk arttı. Hiçbir kadının bu işi yapmayacağına inanmıyorum. Hiçbir kadının ben düşünmüyorum yapamayacağı bir yoktur. Evet bazı rahatsızlıklar benimde var. Çalışmazsam kendimi rahatsız hissediyorum. Evde psikolojim bozuluyor evde daha çok kendimi dinliyorum. İşe geldiğimi zaman daha çok zinde oluyorum. Her şey iyi gidiyor."

"Erkek çocuğum olmadığı için kendimi yalnız hissediyordum"

Kendisini atölyede yalnız hissetmesi üzerine eşi Nezahat Demirbaş'ın kendisine destek olduğunu aktaran Hasan Demirbaş ise "Güzel bir duygu. Bizim erke çocuğumuz olmadığı için yalnız olduğumuz eşimizde buraya çağırdım. Dükkanda ben olmadığım zaman burada eşim duruyor. Gözüm arkada kalmıyor. İlk başlarda dışarıdan yadırganır gibi oldu. Sanayi olduğu için kırsal bölge burası ama daha sonra herkes alıştı. Şuanda da her şey gayet iyi" diye ifade etti.