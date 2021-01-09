Eşine 'Bugün ikimiz de öleceğiz' diyen sürücünün cipiyle dinlenme tesisine dalması kamerada

Eşine 'Bugün ikimiz de öleceğiz' diyen sürücünün cipiyle dinlenme tesisine dalması kameradaKOCAELİ'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu geçişinde yanındaki eşiyle tartışan Naci Ak, "Bugün ikimiz de öleceğiz" diye bağırarak kullandığı ciple dinlenme tesisine dalıp, park halindeki araçlara ve...

Eşine 'Bugün ikimiz de öleceğiz' diyen sürücünün cipiyle dinlenme tesisine dalması kamerada

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu geçişinde yanındaki eşiyle tartışan Naci Ak, "Bugün ikimiz de öleceğiz" diye bağırarak kullandığı ciple dinlenme tesisine dalıp, park halindeki araçlara ve yayalara çarptı. 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolu'nda dün sabah saatlerinde kullandığı 65 NV 246 plakalı ciple Ankara yönüne giden Naci Ak ile yanındaki eşi Semra Ak arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında "Bugün ikimiz de öleceğiz" diye bağıran Ak, kullandığı ciple hız kesmeden Çayırova ilçesi Yumrukaya dinlenme tesislerine daldı. Cip, park halindeki 41 AAV 013, 34 RG 5360 ve 34 DEE 916 plakalı araçlar ile yayalara çarparak durdu.

BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİ

Ortalık savaş alanına dönerken, cipten inen Naci Ak, bıçakla boğazını keserek kendisine zarar verdi. Bu sırada durumu fark eden tesis çalışanları, Naci Ak'a müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cipin çarptığı park halindeki 34 DEE 916 plakalı otomobildeki Afganistan uyruklu Khalı Amanullah'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Naci Ak, eşi Semra Ak ve cipin çarptığı otomobillerde bulunanlar ile yayalardan oluşan toplam 8 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Amanullah'ın cenazesi ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından otopsi için morga kaldırıldı.

'BUGÜN İKİMİZ DE ÖLECEĞİZ'

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Naci Ak'ın eşi Semra Ak'ın ifadesine başvurdu. Semra ak ifadesinde, eşinin "Bugün ikimiz de öleceğiz" diye bağırıp aracını dinlenme tesisindeki park halindeki araçların üzerine sürdüğünü belirtti. Semra Ak olayın ardından eşinin araçtan indikten sonra bıçakla boğazını kestiğini, kendisine de zarar vermesinden korktuğunu, ancak tesiste bulunanların araya girdiğini kaydetti.

Kendisine zarar veren Naci Ak'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada olay anı, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla tesise giren cipin dinlenme tesisin önündeki araçlara, ardından da yayalara çarptığı görüldü. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, cinnet geçirip kendisini boğazından yaralayan Naci Ak'ın boğazından kanların aktığı görüntülere yansıdı. Kanlar içerisinde kalan Naci Ak'ı çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ÇAYIROVA (Kocaeli)