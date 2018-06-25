Eşine Bağırdığı Gerekçesiyle Doktoru Darp Eden Şahıs Tutuklandı

Eşine Bağırdığı Gerekçesiyle Doktoru Darp Eden Şahıs Tutuklandı

Sivas’ta Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde eşine bağırdığı gerekçesiyle görevli doktoru darbeden şahıs tutuklandı.

Eşine Bağırdığı Gerekçesiyle Doktoru Darp Eden Şahıs Tutuklandı

Sivas'ta Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde eşine bağırdığı gerekçesiyle görevli doktoru darbeden şahıs tutuklandı.

Kentte 3 gün önce hastaneye götürdüğü eşine bağırdığı gerekçesiyle tartıştığı diş hekimi Alkan Demirkan'ı darbeden O.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. - SİVAS

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