Eşine adadığı sergiyi Bornova'da açtı

Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Sanat Merkezi'ndeki sergi büyük beğeni topladı.

Çalışmalarını evindeki atölyesinde sürdüren Resim Sanatçısı Şengül Balcı, "Düşlerin Tuvale Yansıması" adlı kişisel sergisini Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açtı. Sergide sanatçının hayata ve insana dair peyzaj, portre, nü gibi farklı temalarda tuvale yansıttığı 40 yağlı boya eseri yer aldı.

Bu sergiyle kısa bir süre önce Kovid-19 nedeniyle kaybettiği eşini anmak istediğini de belirten Şengül Balcı, başta Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ olmak üzere kendisine bu fırsatı veren herkese teşekkür etti.

Anlamı çok büyük

Sanata ve sanatçıya her zaman destek olduklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Uzun yıllar Bornovamız'a hizmet eden çalışma arkadaşımız Mesut Balcı'nın eşi Şengül Hanım'ın açtığı bu serginin anlamı gerçekten çok büyük. Sanatseverlerin hepsi birbirinden güzel bu eserleri mutlaka görmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

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