Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın aşk hayatında yeni gelişme Buket Aydın'ın bir süredir adı aşk dedikodularına karıştığı Emir Sarıgül aşkı belgelendi.

Mayıs ayında 1 gün içinde eşinden boşanan Buket Aydın'ın kısa süre süre sonra adı Emir Sarıgül İle aşk dedikodularına karıştı. Her seferinde bu aşkı yalanlayan Aydın ile Sarıgül'ün ortaya çıkan yeni bir fotoğrafı yaşanan aşkı ispatlar nitelikte.

FOTOĞRAFTAKİ DETAY

Şu sıralar bir yerde çalışmayan spiker Buket Aydın'ın iş adamı Emir Sarıgül'le birlikte samimi pozlar verirken çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı.

"SADECE ARKADAŞIZ" DEMİŞTİ

Aydın, daha önce Emir Sarıgül'le bir aracın arkasında çekilen fotoğrafının yayılması üzerine açıklama yapmış ve "Telefonumda ve instagram hesabımda siyasetçiler, iş insanları ve sanatçılarla çekilmiş yüzlerce fotoğrafımdan sadece birini alıp kötü niyetli biçimde servis edenleri Allah'a havale ediyorum. Arkadaşım Emir Sarıgül'den de ona istemeden verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.