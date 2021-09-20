Eşinden yadigar asmanın meyvelerini hayrına eşe dosta dağıtıyor - Haberler
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Eşinden yadigar asmanın meyvelerini hayrına eşe dosta dağıtıyor

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Memetali Gencer, 15 yılda iki katlı evinin ön cephesini tamamen saran, eşinden yadigar asmaya gözü gibi bakıyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Memetali Gencer, 15 yılda iki katlı evinin ön cephesini tamamen saran, eşinden yadigar asmaya gözü gibi bakıyor.

Gencer, 1973 yılında İşçi olarak çalışmak için Almanya'ya gittikten 15 yıl sonra eşi Sevim Gencer'i de bu ülkeye götürdü.

Memetali Gencer, emekli olduktan sonra memleketine kesin dönüş yapmaya karar verdi.

Gencer çifti, 2006 yılında uçakla dönüş yaptıkları sırada yanlarında kavanoz içinde asma fidesi getirdi.

Evin önüne dikilen asma fidesi, zamanla büyüyerek ön cephesini sardı.

Asmanın bakımını ihmal etmeyen Memetali Gencer, yetişen üzümleri, 2006 yılında trafik kazasında kaybettiği eşinin hayrına eş dost ve akrabalarına dağıtmaya başladı.

Memetali Gencer, AA muhabirine, asma fidesini eşinin ısrarı üzerine getirdiklerini belirterek, "Hatta uçağa bineceğimiz esnada kendisine tekrar 'Hanım sen bunu ne yapacaksın, bunu nasıl götüreceksin?' diye sordum. Israrla, 'Ben bunu çok sevdim, götüreceğim' dedi ve ben de onu kıramadım. Uçakta kavanoz içinde kucağımızda getirdik." diye konuştu.

Ulaş'a geldiklerinde fideyi evin önüne diktiklerini anlatan Gencer, bir süre sonra da eşini trafik kazasında kaybettiğini söyledi.

Eşinden sonra fideye gözü gibi baktığını dile getiren Gencer, "Bakımını yaparken soğuk su vermiyorum, fenni gübre kullanmıyorum, sadece tabanına koyun gübresi atıyorum. İlaç da kullanmıyorum. Yaprakları üzümden daha kıymetli. Her bayramda sarmasını yapıp yiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Senede 6 metreden fazla uzuyor"

Gencer, eşinden yadigar fidenin 15 yıl içinde iki katlı evinin ön cephesini tamamen sardığına dikkati çekerek, "Senede nereden bakarsanız 6 metreden fazla uzuyor ama bir kısmını kesiyorum. Bana kalsa daha da uzar ama kızım pencereleri de kapatacağı için çok fazla uzamasını istemiyor." dedi.

Asmada yetişen üzümleri satmadığını, eş dost ve akrabalarına eşinin hayrına dağıttığını anlatan Gencer, şöyle devam etti:

"Asmayı görenler benden fide de istiyor. Yetiştirdiğim fideleri de tıpkı meyveleri gibi kim isterse ücretsiz veriyorum. Fide yetiştirmeye de şubat sonunda başlıyorum. Suyun içinde belli bir süre beklettikten sonra kökleşiyor ve ondan sonra da isteyenlere dağıtıyorum."

Eşiyle 44 yıl mutlu bir evlilik yaşadıklarını anlatan Gencer, "Onu hiçbir zaman unutmadım, her zaman da hatırlıyorum. Bu asma eşimden bana yadigar, ölünceye kadar da bakımını yaparak yetiştirmeye devam edeceğim." diye konuştu.

Eşinden yadigar asmanın meyvelerini hayrına eşe dosta dağıtıyor

Eşinden yadigar asmanın meyvelerini hayrına eşe dosta dağıtıyor

Eşinden yadigar asmanın meyvelerini hayrına eşe dosta dağıtıyor

Eşinden yadigar asmanın meyvelerini hayrına eşe dosta dağıtıyor
AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
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