Eşinden şiddet gören Kırgız kadın, 3 çocuğuyla sokağa atıldı

ANTALYA (İHA) - Antalya'da dini nikahlı eşi tarafından şiddet görüp 3 çocuğuyla birlikte evden kovulan Kırgızistan vatandaşı Aıunura Ryskeldiva (28), 3 gün boyunca sokakta kaldı. Yardımsever vatandaşların desteğiyle şu anda eve geçen Ryskeldiva, başına geçen şiddet olaylarını, "Ellerimi sıcak suyla yakıyor, oklavayla dövüyordu. Polise sürekli gidiyordum ama oturma iznim olmayınca şikayetçi olamıyordum" sözleriyle anlattı. Ryskeldiva, vize süresi bittiği için Türk vatandaşı olan çocuklarından ayrı kalma korkusuyla yaşadığını da söyledi.

2013 yılında çocuk bakıcılığı yapmak için Türkiye'ye gelen 28 yaşındaki Aıunura Ryskeldiva, Antalya'da S.E. (41) ile tanıştı. Bir süre sevgili olan ikili 5 yıl önce dini nikahla evlendi. Ryskeldiva ve S.E.'nin bu birlikteliklerinden E.E. (5), E.E. (4) ve N.E. (2,5) adında 3 kız çocuğu dünyaya geldi.

EVDEN KOVDU

İddiaya göre, son 2,5 yıldır eşi S.E., Ryskeldiva'yı aldatmaya başladı. Sürekli tartışmaların yaşandığı evde bir gün bir kadından gelen mesajı gören Ryskeldiva, karşı tarafı arayıp telefonda tartıştı. Bunun üzerine sinirlenen S.E., Ryskeldiva'ya şiddet uyguladı, ardından 3 çocuğuyla birlikte evden kovdu. Ryskeldiva, oturum izni bulunmadığı için şikayetçi olamazken, büyük kızlarını bir arkadaşının yanına bıraktı, en küçük kızıyla 3 gün sokakta kaldı. Ryskeldiva, polis merkezine gidip S.Y.'den bu kez şikayetçi oldu.

S.Y. hakkında uzaklaştırma kararı verilirken, Ryskeldiva da sığınma evine yerleştirildi. Çocuklarını yanına alan talihsiz kadın, yardımsever vatandaşların desteğiyle geçtiği evde oturmaya başladı.

"ELİMİ SICAK SUYLA YAKTI, OKLAVAYLA DÖVDÜ"

Başından geçenleri anlatan Aıunura Ryskeldiva, "3 sene sevgili kaldık. 'Beraber yaşayalım, evlenelim' dedi. Ben de 'tamam' deyip kabul ettim. 5 yıldır beraber yaşıyorduk. 2,5 sene önce bir kadınla beraber gitti. O kadınla aralarında bir şeyler geçmiş. Onunlayken bize sahip çıkmamaya başladı. Şiddet gösteriyordu. Psikolojik olarak aşağılıyordu. Elimi sıcak suyla yaktı. Oklavayla dövdü. Şahitlerim de var. Polise sürekli gidiyordum ama oturma iznim olmayınca şikayetçi olamıyordum. Çocuklar elimden alınır korkusuyla işlem yapmadan geri dönmek zorunda kalıyordum. En sonunda dayanamadım sığınma evine gittim" dedi.

"SEVGİLİSİNİ ARAYINCA BENİ DIŞARI ATTI"

Evden kovulmadan önce eşine bir kadının mesaj attığını ileri süren Ryskeldiva, "Sevgilisi yazmıştı, onu arayıp 'artık senin olsun' deyince çocuklarla birlikte gece beni dışarı attı. 3 gün dışarıda kaldım. İki çocuğumu arkadaşıma verdim, diğer çocuğumla dışarıda kaldık. Sığınma evine tekrar gittim. Onlar da yardımcı oldu. Şikayetçi oldum ve çocukları da yanıma aldım" diye konuştu.

"NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"

Ryskeldiva, şu anda oturma izni bulunmadığını ve çocuklarını kaybetme korkusuyla yaşadığını da dile getirerek, "Çocuklarımın evraklarını hallettim ama benimki biraz sıkıntılı. Vizem yok. Çocuklarım elimden alınır diye korkuyorum. Şu an geçici olarak bir evde duruyoruz. Çocuklarımla mücadele ediyoruz. Yardım eden abi ve ablalar var sağ olsunlar. Çocuklarım küçük olduğu için çalışamıyorum. Memleketteki kimsem yok, ne yapacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

(Suat Metin - Ahmet Serdar Eser - Akif Yılmaz/ İHA)