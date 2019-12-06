Eşinden şiddet gören kadının korunması için jandarma tedbir aldı

06.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:22

Ordu'dan eşinin şiddet uyguladığı gerekçesiyle Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan akrabalarının evine sığınan Tuğba Yiğit İnce'nin korunması için jandarma ekipleri tedbir aldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlisi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ordu'dan gelip ilçeye yerleşen ve mahkemece önleyici tedbir kararı verilen genç kadının kaldığı evi ziyaret etti.

İnce, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek, ocak ayında açtığı boşanma davasının sürdüğünü söyledi.

Öldürülme korkusuyla Tavşanlı'da yaşayan halasının evine sığındığını belirten Yiğit, şunları kaydetti:

"Eşimle 2017 yılında evlendik ve 14 ay birlikteliğimiz oldu. Bu süre içinde görmediğim şiddet kalmadı. Bu nedenle de boşanmaya karar verdim. Ama ailemin yanında kaldığım zaman tehdit nedeniyle korunmak amacıyla halam ve eniştemin yanında geldim. Boşanma davasını açtığım süreçte de çok şeyler yaşadım. Bir çocuğum var ve o da mağdur durumda. Polis ve jandarma bana sahip çıktı."

Yiğit, jandarma ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin korunması için kendisine her türlü desteği sağladığını sözlerine ekledi.

Öte yandan jandarma ekiplerinin genç kadının boşanma sürecinde olduğu eşinden zarar görmemesi için bulunduğu adreste sürekli devriye gezdikleri belirtildi.

Kaynak: AA