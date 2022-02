KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Eşinden şiddet gören kadın, tedavi gördüğü hastanede yardım çağrısında bulundu

ADANA - Kahramanmaraş'ta 8 ay önce evlendiği kocasından sürekli şiddet gördüğü için boşanmak isteyen kadın hastanede psikolojik tedavi görüyor. 46 yaşındaki kadın, "Onun yüzünden psikolojim bozuldu hastanede yatıyorum. Ama o hala beni ölümle tehdit ediyor ne olur bana yardım edin" dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay Kahramanmaraş'ta bir markette çalışan M.E. bir yıl önce tanıştığı Muharrem E. ile 8 ay önce evlendi. İddiaya göre, daha önce kendisine iyi davranan Muharrem E. evlendikten sonra sürekli kadından para isteyip vermeyince de darp etmeye başladı. M.E. eşine otomobil alıp vermesine rağmen yakıt parası, sigara parası isteyip vermeyince de yine darp etmeye başladı. Bunun üzerine M.E. eşinden boşanmak istedi. Muharrem E. bu kez de kadının çalıştığı markete gelip rahatsızlık verdi. Bu nedenle M.E. işinden de oldu. Muharrem E. eşini kendisinden boşanmak istediği için darp edip kafasını da yere vurdu. Bu nedenle M.E. eşinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine kocaya uzaklaştırma verilirken serbest kaldı. Koca bu kez de eşinin evine silahla ateş edip onu ölümle tehdit etti. M.E. eşini 3 kez şikayet etti ancak uzaklaştırma kararı verildi. Uzaklaştırma kararı da onu durduramayınca genç kadın bu kez de Türkiye'de sürekli adres değiştirerek kaçmaya başladı. Buna rağmen zanlı genç kadını bulup ölümle tehdit etmeye devam etti. Genç kadının bu nedenle psikolojisi bozulunca 3 kez intihar girişiminde bulundu. Son olarak M.E. Türkiye'de bir hastaneye yatırılarak psikolojik tedavi görmeye başladı. M.E. yattığı hastaneden çaresizlik içinde seslenerek şunları söyledi:

"Ben eşimle 8 aydır evliyim. Markette çalışıyordum sürekli benim paramı yiyordu. Para vermediğim zaman çok sinirli oluyordu. Uyuşturucu kullanıyordu. Ben otomobil almıştım. Sürekli otomobil ile geziyordu. Ben çalışıyordum o geziyordu. Beni darp ediyordu, kafamı yere vurdu. Boynumdan tutup 'sen ölmezsen ben öldüreceğim seni' dedi. Benim işten çıkmama neden oldu. Çok kötü hakaretler etti. Şikayet ettim. Uzaklaştırma aldı. Evimi kurşunladı. Onun yüzünden 3 kez intihar girişiminde bulundu. Karakola gittim şikayet ettim olmadı. Savcılığa gittim şikayet ettim olmadı. Şuanda onun yüzünden psikolojik tedavi görüyorum hastanede yatıyorum. Tutuklanmasını istiyorum, yardım istiyorum. Hala sosyal medya üzerinden beni ölümle tehdit edip hakaret ediyor. Açık açık 'ben seni öldüreceğim sen kendini öldür' diyor. Artık kaldıramıyorum. Onun hakaretleri yüzünden yaşamak istemiyorum lütfen bana yardım edin. Ne olursunuz yardımcı olun."