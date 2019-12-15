Eşinden şiddet gördüğü iddia edilen kadının cenazesi alındı

15.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:49

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kocasından şiddet gördüğü iddia edilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Filiz T.'nin (38) cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı.



Ödemiş'te tarlalarda işçi olarak çalışan ve iddiaya göre sık sık eşi İ.T.'den şiddet gören iki çocuk annesi Filiz T. (38), yine iddiaya göre eşinden şiddet görmesi üzerine kız kardeşleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı. Travma sonucu menenjit geçirdiği öğrenilen Filiz T.'den dün gece acı haber gelmişti. Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Filiz T.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılmış ve organlarının bağışlandığı öğrenilmişti.



Olayın ardından gözaltına alınan koca İ.T., sevk edildiği Ödemiş Adliyesinde tutuklanmıştı. Filiz T.'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Filiz T.'nin cenazesi, Ödemiş ilçesinde bulunan Kızılcaavlu köyünde kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA