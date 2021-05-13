Eşinden öğrendiği fırıncılığı kızları ve geliniyle sürdürüyor

Giresun'da uzun yıllar fırıncılık yapan Esma Köçek ile kızları ve gelini, mesleklerindeki ustalıklarıyla çevrelerinden takdir topluyor.

Giresun'da uzun yıllar fırıncılık yapan Esma Köçek ile kızları ve gelini, mesleklerindeki ustalıklarıyla çevrelerinden takdir topluyor.

Görele ilçe merkezinde kocası Osman Köçek ile 35 yıldır fırıncılık yapan 65 yaşındaki Esma Köçek, eşinden öğrendiği işinde usta oldu.

Çiftin çocukları Gülay Deveci, Tuğba Çakır ve İbrahim Köçek de anne ile babalarından mesleği öğrendi.

Tuğba Çakır ilerleyen zamanlarda mesleğiyle ilgili ustalık ve usta öğreticilik belgeleri de aldı. Çakır ayrıca son 5 yıldır Halk Eğitim Merkezindeki kurslarda mesleğiyle ilgili eğitimler veriyor.

Son 5 yıldır Osman Köçek'in ekmek yapmayı bırakmasıyla fırındaki işler eşi ve çocuklarına kaldı. Son zamanlarda yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle annelerinin dinlenmesini isteyen iki kız kardeş, erkek kardeşleriyle fırının sorumluluğunu aldı. Fırına yardıma gelen gelin Hediye Köçek de ekmek yapmayı öğrenmeye başladı.

Salgının hızının azalacağı dönemi bekleyen Esma Köçek, AA muhabirine, tezgahta ekmek satmayla fırıncılığa başladığını söyledi.

Ustalardan görerek ekmek yapmayı öğrendiğini anlatan Köçek, eşiyle 35 yıl boyunca fırıncılık yaptığını aktardı.

Köçek, çocuklarının fırında yanında büyüdüğünü dile getirerek, "Fırında oynarken, hamur yaparken çocuklar da bu işi öğrendi. Çocuklar burada, fırında büyüdü yani. Şimdi torunlar da fırında büyüyor." dedi.

Salgınla birlikte çocukların isteğiyle fırıncılığa bir süre ara verdiğini belirten Köçek, "Çocuklar 'Anne sen bu süreçte otur, biz devam edelim.' dediler, ben de onayladım. Kısa süre sonra inşallah fırına tekrar döneceğim. Halim vaktim yerinde olduğu sürece bu işi yapacağım çünkü mesleği çok seviyorum." diye konuştu.

"Araçla servise de gidiyoruz"

Fırında 30 yıldır çalışan Gülay Deveci ise çocukluğunun ve gençliğinin fırında geçtiğini ifade etti.

"Anne ve babamızı izlerken bir şekilde biz de bu işi öğrendiğimizi fark ettik." diyen Deveci, "Elimiz yatkın, aileden gelen bir şey. Her işi yapabiliyoruz, hamur yoğuruyoruz, işliyoruz, kesiyoruz, fırına atıp çıkarıyoruz, araçla servise de gidiyoruz. O anda kime ne iş düşüyorsa onu yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Tuğba Çakır da 25 yıldır fırıncılık yaptığını, mesleğini çok sevdiğini dile getirdi.

Kardeşleriyle uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Çakır, "Herkes işini görevini biliyor. Burası bir aile işletmesi, dışarıdan usta çalışmıyor, çalışmak için birilerini alsak bile bu ailedendir, dayımdır, yakınımızdır. Biz şu an buraya yetiyoruz." dedi.

"Kadınlar çalıştığı için tepkiler güzel"

Çevreden iyi tepkiler aldıklarını anlatan Çakır, "Kadınlar çalıştığı için özellikle tepkiler güzel. Kadınların daha temiz, daha hijyenik olduğu bilindiği için çevreden çok iyi yorumlar alıyoruz. Hatta bazı kurumlardan teşekkür belgesi dahi verildi." ifadeleri kullanıldı.

Hediye Köçek ise kayınvalidesinin salgın döneminde ayrılmasıyla kendisinin fırında çalışmaya başladığını kaydederek, "Onun yaptığı çerçevede ben de işleri yürütmeye çalışıyorum. Ailecek hep beraber çalışıyoruz. Şu an tezgahtarlık yapıyorum, simit yapıyorum, yeri geldiğinde de fırından ekmek çıkarıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin