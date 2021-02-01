Eşinden Ferhan Şensoy'a jest! 'Nergis gibi güzelsin'
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Eşinden Ferhan Şensoy'a jest! 'Nergis gibi güzelsin'

01.02.2021 08:57 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:00
Eşinden Ferhan Şensoy'a jest! 'Nergis gibi güzelsin'

Şensoy'un elindeki çiçek demeti sorulunca Cem Öget "Çok güzeller değil mi? Yılın ilk nergisleri. Görünce dayanamadım aldım çünkü eşim Ferhan da bu nergisler gibi çok güzel. Güzele de böylesi yaraşır" dedi.

Şensoy'un elindeki çiçek demeti sorulunca Cem Öget "Çok güzeller değil mi? Yılın ilk nergisleri. Görünce dayanamadım aldım çünkü eşim Ferhan da bu nergisler gibi çok güzel. Güzele de böylesi yaraşır" dedi. Eşinin iltifatlarına Şensoy, "Cem'in kalbi de çok güzel" yanıtını verdi.

Kaynak: Hürriyet

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