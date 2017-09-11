Eşinden Boşanan Murat Başoğlu'nun Son Görüntüsü! Resmen Erimiş

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yeğeni ile ilişki yaşadığı iddiasıyla 'hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan hakkında soruşturma başlatılan sunucu Murat Başoğlu ile eşi Hande Bermek Başoğlu, Kuşadası Adliyesi'nde, mal paylaşım protokolü imzalayıp, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

SON GÖRÜNTÜSÜ ŞAŞIRTTI

Adliye çıkışı görüntülenen Murat Başoğlu'nun bir hayli kilo verdiği gözlenirken, sakallarının beyazlaması da dikkatlerden kaçmadı.

ANLAŞMADA NELER VAR?

Başoğlu çiftinin duruşma öncesi avukatlar Birgül Öner ile Aslı Hatemi önünde imzaladıkları öğrenilen mal paylaşım protokolünde, çiftin çocuğu C.B.B.'nin velayeti geniş yer tuttu. Velayeti anneye verilen çocuğu, babası cumartesi günleri saat 17.00'de alıp, 24 saat sonra annesine teslim edecek. Sömestr tatilinde bir haftayı baba ile geçirecek olan C.B.B., yaz tatilinde de bir ay boyunca babasında kalabilecek. Murat Başoğlu, ayrıca oğlu için eğitim hayatı sonuna kadar aylık 10 bin lira nafaka ödeyecek. Nafaka her yıl TEFE/TÜFE oranında artacak.

EŞİNE EV, VİLLA VE LÜKS OTOMOBİL VERECEK

Yapılan mal paylaşım anlaşmasına göre ise Murat Başoğlu adına kayıtlı Beykoz'daki ev ile Bodrum'daki villa boşandığı eşinin olacak. Murat Başoğlu her iki evin tapusunun devrini 15 gün içinde tüm masrafları ödeyerek yapacak. Başoğlu, ayrıca kendisine ait lüks otomobilide 15 gün içerisinde boşandığı eşine devredecek. Bunun dışında çiftin birbirinden hiçbir hak talep etmeyeceğine ilişkin mal paylaşım protokolünün de bugünden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Murat Başoğlu ve eşi böyle görüntülendi;









