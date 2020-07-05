Eşinden ayrıldı, otomobiline "Kaynanam Bediha'dan kurtuldum" yazdırdı
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Eşinden ayrıldı, otomobiline "Kaynanam Bediha'dan kurtuldum" yazdırdı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Hüseyin Çıtırık, eşinden ayrılmasına sebep olarak gösterdiği kaynanasına tepki olarak otomobilinin arka camına "Kaynanam Bediha'dan kurtuldum" yazdırdı.

Eşinden ayrıldı, otomobiline
05.07.2020 11:21 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:25

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Hüseyin Çıtırık, eşinden ayrılmasına sebep olarak gösterdiği kaynanasına tepki olarak otomobilinin arka camına "Kaynanam Bediha'dan kurtuldum" yazdırdı.

2 buçuk yıldır evli olan Hüseyin Çıtırık, eşi Rabi Çıtırık'tan boşandı. Genç adam, boşandığı gün mahkemeden çıkar çıkmaz eşinden boşanmasına sebep olarak gösterdiği kaynanası Bediha T'ye tepki için otomobilinin arka camına "Kaynanam Bediha'dan kurtuldum" yazdırdı. Boşanmasının tek sebebinin kaynanası olduğunu savunan Hüseyin Çıtırık, "Biz 2 buçuk yıldır evliydik. Evliliğimiz gayet güzel ve mutlu şekilde devam ediyordu. Ancak kaynanam Bediha T. hurafelere inanıyor, büyüler, muskalar yaptırıyor, iftiralar atıyor. Ben de kaynanamdan kurtulmanın mutluluğunu otomobilime böyle bir yazı yazdırarak buldum. Bacanağım var. Bacanağım öğretmen, onu da eşinden 3-4 defa ayrılık derecesine getirdi. Baldızım var, onu nişanlısından ayırdı. Ben eski kayınpederimden kaynanamı tedavi ettirmesini istiyorum. Eşimden ayrıldım kaynanamdan kurtuldum, bari tedavi olsun diğer bacanaklarım rahat etsin. Bu şekilde arabamla geziyorum. Soranlar oluyor, bu yazı nedir diyorlar, ben de açıklamamı yapıyorum" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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