Eşinden ayrılan kadının evi Ramazan Bayramı'nda baştan aşağı donatıldı

Eşinden ayrılan ve Bilecik'e yerleşen N.Ç.'nin evi, Bilecik Belediyesi Güzel Market Dayanışma Mağazası çalışanları tarafından getirilen eşyalarla yeniden hazırlandı.

Eşinden ayrılan ve Bilecik'e yerleşen N.Ç.'nin evi, Bilecik Belediyesi Güzel Market Dayanışma Mağazası çalışanları tarafından getirilen eşyalarla yeniden hazırlandı. Eşinden boşanarak Bilecik'e yerleşen kadın çifte bayram yaşadı.

Bilecik Belediyesi Güzel Market Dayanışma Mağazası ile ihtiyaç sahibi vatandaşların evleri donatılmaya bayramda da devam ediyor. Geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başlayan Güzel Market Dayanışma Mağazasına hayırsever vatandaşlar tarafından verilen ev mobilyası, mutfak eşyaları, giysi, oyuncak ve beyaz eşyalarla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evleri yeniden donatılıyor. Bu kapsamda eşinden ayrılan kadının evi Ramazan Bayramında baştan aşağı donatıldı.

"Bu kez ise eşinden ayrılan bir kadının evini baştan sona donattık"

Gerçekleştirilen hizmet hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Birim Sorumlusu Serdar Pehlivan, şunları söyledi:

"Bilecik Belediyesi Güzel Market Dayanışma Mağazası ile vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam ediyoruz. Güzel Market Dayanışma Mağazası görevlileri olarak, hayırsever vatandaşlarımızın evlerinden aldığımız ürünleri, burada gerekli bakım, onarım, temizlik ve sınıflandırmalarını yapıyoruz. Belediyemiz ilgili birimlerin hassas çalışması sonrasında belirlenen ailelere bu eşyaları evlerine götürerek, donatıyoruz. Bu kez ise eşinden ayrılan bir kadının evini baştan sona donattık. Bundan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar yüzlerce oyuncak, binlerce giysiyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık, 40'ı aşkın ev donattık"

Birim Sorumlusu Pehlivan açıklamasında ayrıca bugüne kadar yüzlerce oyuncak ve binlerce giysiyi ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturduklarını ve 40'ı aşkın evi donattıklarını belirterek, "Belediye Başkanımız Semih Şahin'in de yakın takibi ve ilgisi ile bizler yaptığımız çalışma ile hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında oluyoruz hem de önemli bir geri dönüşüm hizmeti yapmış oluyoruz. Bu açıdan hayırsever vatandaşlarımızın evlerinde kullanmadıkları ürünleri bizlere ulaştırmalarını istiyoruz. Belediyemiz güzel masa birimine haber vermeleri halinde biz o eşyaları evlerinden alabiliyoruz" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı