ESİN YUM, YILIN TELEVİZYON PROGRAMCISI ÖDÜLÜNÜ ALDI

ŞANLIURFA (Snob Magazin) - İş,sanat, spor ve televizyon dünyasından önemli isimlerin katıldığı Doğu'nun İncileri Ödül Töreni'nde Şanlıurfa'nın değerli protokolü ve iş dünyasının önde gelen isimleri ödüllendirildi.

Alanında başarılara imza atmış firmalar ve iş adamlarının ödül aldığı gecenin sunuculuğunu Özlem Yıldız yaparken, Ferman Toprak, Ümit Karan ve Elif Ece Uzun gibi isimler de katıldı.

Gecede başarılı televizyon yapımcısı Esin Yum, "Yılın TV programcısı" ödülüne layık görüldü. Ödülünü ünlü modacı İvana Sert'in elinden alan Esin Yum, Şanlıurfa'nın değerli protokolüne ve katılımcılara teşekkürlerini iletti. Yaptığı yayınlar kadar aldığı ödüllerle de dikkatleri üzerine çeken Esin Yum ödüllerinin ve başarılarının artarak devam edeceğini söyleyerek bunun için gerekli motivasyona sahip olduğunu dile getirdi.

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