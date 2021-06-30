Esin Hakaj Samsunspor'da
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Esin Hakaj Samsunspor'da

Esin Hakaj Samsunspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

SAMSUN (İHA) – Samsunspor FK Partizani forması giyen 24 yaşındaki Esin Hakaj ile 3+1 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor FK Partizani forması giyen 24 yaşındaki Esin Hakaj ile 3+1 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, Arnavutluk Süper Ligi'nde FK Partizani forması giyen 24 yaşındaki Esin Hakaj'ı da renklerine bağlayarak bu sezon 9. transferini yapmış oldu.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada transfer ile ilgili olarak, "Kulübümüz, Arnavutluk Süper Ligi'nde FK Partizani forması giyen 24 yaşındaki Esin Hakaj ile 3+1 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kırmızı-beyazlılar bu transfer döneminde şu ana kadar Adana Demirspor'dan orta saha Hasan Kılıç, FK Partizani'den kanat forvet Erald Çinari, Etimesgut Belediyespor'dan sol bek Hüseyin Öztürk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kenar forvet Brahim Darri, Kırklarelispor'dan kaleci Alp Tutar, Ankara Keçiörengücü'nden sol bek Soner Gönül, Bursa Yıldırımspor'dan sol açık Furkan Fehmi Güneş, Ankaraspor'dan sağ bek Ali Ülgen ve FK Partizani'den sol bek Esin Hakaj'ı transfer etti.

Esin Hakaj geçen sezon FK Partizani forması ile 38 maçın tamamına ilk 11'de çıkmış ve 1 gol atma başarısı göstermişti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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